Baby Sonic rennt mit eurem Herz durch goldene Ringe

Der Film Sonic the Hedgehog hatte bislang nicht viel Ruhe, doch die initialen Beschwerden konnte das Produktionsstudio bereits mit einer Neugestaltung des Titelhelden lösen. Die überarbeitete Version von Sonic konnte viele Zuschauer im letzten Trailer von sich überzeugen, obwohl hierzulande etwas Gegenwind gegen die deutsche Stimme des blauen Igels aufkam. In einem japanischen Werbevideo bekommen wir eine weitere Version des Gaming-Symbols zu sehen, die mit Leichtigkeit zum Internet-Meme wird: Baby Sonic. Segas neues Maskottchen ist so verdammt süß, dass wir uns nicht vorstellen können, dass es diesmal viel Aufschrei geben wird. Am 13. Februar flitzt Sonic in die Kinos.

