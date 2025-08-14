Baby Shark von Plagiatsvorwürfen in wegweisendem Gerichtsverfahren freigesprochen

HQ

Nach sechs langen Jahren hat der Oberste Gerichtshof Südkoreas den Vorwurf zurückgewiesen, dass die Produzenten des Songs "Baby Shark" das Werk eines US-Komponisten plagiiert hätten.

Pinkfong, die südkoreanische Firma, die den Baby Shark-Track gemacht hat, veröffentlichte 2016 ihren eingängigen Jingle. Der US-amerikanische Komponist Jonathan Wright nahm 2011 eine Version des Stücks auf und sagte, er besitze das Urheberrecht an der Interpretation.

Pinkfong sagte, dass es sich bei der Version um ein Arrangement eines Volksliedes handelte, das Wright für seine Interpretation verwendet hatte und das gemeinfrei war. Der Oberste Gerichtshof Südkoreas stellte fest, dass Wrights Version des Liedes "nicht ein Maß an substanzieller Änderung" gegenüber dem gemeinfreien Lied erreicht hatte. Daher konnte sein Werk nicht als eigenständige Melodie nach dem Urheberrecht geschützt angesehen werden.

Baby Shark hat mehr als 10 Milliarden Aufrufe auf YouTube erzielt und wurde im November 2020 zum meistgesehenen Video auf der Plattform. Das Lied gibt es schon seit Jahrzehnten und gewann in den 1970er Jahren in US-Sommercamps an Popularität.

Wright hatte zunächst geglaubt, dass Pinkfong in Ordnung sei, wenn er das, was er als seine Version des Songs angibt, verwenden würde, bis 2019 einer südkoreanischen politischen Partei mit rechtlichen Schritten gedroht wurde, weil sie Pinkfongs Version verwendet hatte.

"Die Räder in meinem Kopf fangen an, sich zu drehen... Bedeutet das nicht, dass meine Version auch urheberrechtlichen Schutz hat?" sagte Wright (via BBC). Wie sich herausstellte, bedeutete das nicht, dass sein Song unter dem gleichen Schutz stand, aber Pinkfongs Version ist es anscheinend. Stellen Sie sich vor.

