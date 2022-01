Baby Shark erreicht 10 Milliarden Aufrufe auf Youtube

HQ

Obwohl Pinkfongs Kinderlied "Baby Shark" bereits 2016 veröffentlicht wurde, ist das dazugehörige Musikvideo auf Youtube auch nach beinahe sechs Jahren noch ein echter Hit. Dem Song ist es kürzlich gelungen, das erste Video auf der Plattform zu sein, das 10 Milliarden Aufrufe verzeichnen konnte. Zum Vergleich: Luis Fonsis Hit Despacito liegt mit 7,7 Milliarden Aufrufen dahinter auf Platz 2 - das ist der ungefähre Stand der Weltbevölkerung.

Die anhaltende Beliebtheit des Videos hat verschiedene Gründe: Zum einen unterhält das Fernsehunternehmen Nickelodeon eine Baby-Shark-Serie, die erst letztes Jahr erneuert wurde. Der Anbieter möchte darüber hinaus einen eigenen Film basierend auf den Charakteren anfertigen, deshalb werden der Song in Zukunft noch mehr Kids entdecken. Die IP wurde letztes Jahr sogar in einem Crossover-Update von PUBG Mobile wiederverwertet, so groß ist sie mittlerweile.

Quelle: Pinkfong.