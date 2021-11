Baba Is You: Level-Editor und 150 neue Herausforderungen warten noch diese Woche auf euch

HQ

Fans warten seit letztem Jahr darauf, dass Baba Is You einen Level-Editor erhält und diese Woche wird es endlich so weit sein. Das Update soll am 17. November verfügbar werden und es wird kreativen Spielern die Möglichkeit bieten, eigene Level zu erstellen. Diese selbstgebauten Herausforderungen können zwischen Nintendo Switch und PC geteilt werden, doch auf mobilen Formaten wird diese Option aufgrund fehlender Konnektivität wahrscheinlich nicht bereitstehen, stellt Entwickler Hempuli auf Twitter klar.

Spieler auf den großen Plattformen erhalten am Mittwoch eine kuratierte Liste mit vorgestellten Leveln, über 150 frische Rätsel, neue Gameplay-Befehle, Grafiken und Musik, heißt es in einem anderen Beitrag. Die neuen Puzzle enthalten laut dem Entwickler viele Ideen und Konzepte, die aus verschiedenen Gründen aus dem finalen Spiel geschnitten wurden. Spieler auf mobilen Geräten müssen sich gedulden, denn momentan steht nicht fest, wann sie die zusätzlichen Herausforderungen erhalten.