Einige Regeln müssten besser beschrieben werden - ein einzelnes Wort erklärt sich nicht immer von allein.

Die besten Puzzle-Spiele sorgen für reine Freunde, wenn ihre Geheimnisse endlich gelüftet wurden und genauso ging es uns mit Baba Is You. Der Titel hat hierzulande bereits einige Wellen geschlagen, denn die Idee geht auf Arvi „Hempuli" Teikari zurück, der seine Idee 2017 auf dem Nordic Game Jam zum ersten Mal demonstrierte. Mittlerweile ist das Spiel für PC und Nintendo Switch erschienen und wir haben endlich nachgeholt, was die Leute Anfang des Jahres gefeiert haben.

Die Mechaniken des Spiels sind relativ schlicht, aber Hempuli macht daraus schnell sehr komplexe Rätsel. Jedes Level stellt neue Spielregeln bereit und alles ist durch Blöcke oder besser gesagt Wörter auf dem Bildschirm vorgegeben. Der Satz „Baba Is You" wird in den meisten Leveln durch die drei Blöcke vorgegeben und ist zugleich die erste Regel - wir spielen nämlich als Baba. Schnell kommen neue Variationen hinzu, die unsere spielerischen Möglichkeiten beeinflussen, und wir können diese Regeln verändern, indem wir einen der Wortblöcke bewegen. Bei "Wall is Stop" bleiben die Wände zum Beispiel in ihrer aktuellen Position stehen und wir können anschließend leicht durch das Spielfeld laufen.

Die Regeln zu manipulieren ist häufig der Schlüssel, um die Rätsel zu knacken. Wenn wir beispielsweise „You" an die Stelle von „Stop" stellen, dann sind wir selbst die Wand und es kommen weitere Befehle hinzu, die schon nach kurzer Zeit sehr komplexe Kombinationsmöglichkeiten erlauben. In jedem Level müssen wir das Objekt, das wir selbst steuern, mit einem bestimmten Gegenstand verbinden, was uns gewinnen lässt. Anfangs findet sich das „Flag is Win"- Kommando in jedem Level, aber auch das kann jederzeit verändert werden. Wir können auf Knopfdruck jederzeit alles zurücksetzen oder unsere letzte Aktion ungeschehen machen - Trial and Error gehört nämlich ein bisschen zu Baba Is You dazu.

Die Level werden trotz des simplen Ansatzes schnell sehr herausfordernd,dazu stellt sich Trials & Error ein.

Das Konzept von Hempuli ist einzigartig und es erfordert kreative Vorstellungskraft, um die Level zu lösen. Üblicherweise gibt es immer nur wenige Parameter, mit denen wir arbeiten können und es geht darum, erfinderisch mit den gegebenen Komponenten zu agieren. Manchmal fragt man sich, ob die eigenen Fähigkeiten ausreichen, um hinter die Lösung zu kommen, daher fühlt man sich auch wahnsinnig klug, wenn man endlich erfolgreich war.

Dieses Spiel ist schwer zu beschreiben, denn die alleinige Beschreibung des Konzepts wird der schöpferischen Leistung nicht gerecht. Es ist eines dieser Spiele, die man einfach selbst ausprobiert haben muss, um in Sekunden zu verstehen, was die Faszination am simplen Verschieben von Blöcken ist. Es kling so einfach, aber die Aufgaben werden immer komplexer und verlangen uns viel Kreativität ab (wir haben beinahe unsere Haltestelle im Zug verpasst, weil wir so gebannt waren).

Rätsel-Fans sollten sich den Titel unbedingt näher ansehen. Es ist einzigartig und stellt unsere Gehirnzellen auf sehr interessante Art und Weise auf die Probe. Es geht deshalb nicht in erster Linie um das Verschieben von Worten, sondern um das Verändern der Spielregeln. Baba Is You ist eine echte Herausforderung, aber wir konnten von dem Spiel nicht ablassen und das auch, weil es sich mittlerweile so toll unterwegs spielen lässt.

