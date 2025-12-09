B-e-e-t-l-e: Be Right Back ist ein Keyboard-Projekt, das "erfinderische Tippmechaniken" verwendet

Suchen Sie etwas etwas Ungewöhnlicheres zum Spielen in der Zukunft? Falls ja, könnten die Entwickler Paul and Viv genau das perfekte Projekt haben, denn während des Wholesome Snack Showcase teilten die beiden einen ersten Blick auf das bevorstehende Keyboard-Projekt B-e-e-t-l-e: Be Right Back.

Dies ist ein Tastaturprojekt, da es sogenannte "erfinderische Tippmechaniken" nutzt, um seine Welt zum Leben zu erwecken. Wie sich das ins Gameplay übersetzt, wird uns gesagt, dass wir mit einer Prämisse rechnen sollen, bei der die Nutzung einer Tastatur und Tippfähigkeiten es dem Haustierhelden Beetle ermöglicht, fremde Länder zu durchqueren, alle möglichen neuen Freunde kennenzulernen, merkwürdige Rätsel zu lösen und anderweitig mit der Umgebung zu interagieren.

Sehen Sie sich unten den ersten Blick auf B-e-e-t-l-e: Be Right Back an, vor dem endgültigen Release des Spiels auf dem PC über Steam.