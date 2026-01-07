B-52 bekommen neues Leben: Boeing gewinnt einen 2-Milliarden-Dollar-Deal zur Neumotorisierung des ikonischen US-Bombers

HQ

Die United States Air Force hat Boeing einen Auftrag über 2 Milliarden Dollar vergeben, um mit dem Austausch der Triebwerke seiner B-52 Stratofortress-Bomber zu beginnen und damit eine umfassende Modernisierung eines der langlebigsten Flugzeuge der Militärgeschichte einzuleiten.

Im Rahmen des Vertrags wird Boeing die ersten beiden B-52H mit neuen Rolls-Royce F130-Motoren neu motorisieren und umfangreiche Tests durchführen, womit das Commercial Engine Replacement Program eingeleitet wird. Das Upgrade ist zentral für Pläne, den sechs Jahrzehnte alten Bomber bis weit in die Mitte des Jahrhunderts in den Flug zu halten, möglicherweise nahe an seinem 100. Geburtstag.

Das umgemotorte Flugzeug wird schließlich in B-52J umbenannt, im Rahmen einer umfassenderen Überholung, die voraussichtlich fast 50 Milliarden Dollar kosten wird. Neben neuen Triebwerken erhalten die Jets modernes Radar, verbesserte Avionik, digitale Cockpits, verbesserte Kommunikation sowie neue Räder und Bremsen.

Die Luftwaffe plant, sich auf eine zukünftige Bomberflotte zu verlassen, die von aufgerüsteten B-52 und der neuen Tarnkappen-B-21 Raider verankert wird, während die B-1 und B-2 in den 2030er Jahren angesichts steigender Wartungskosten ausgemustert werden. Die Arbeit an dem ersten Flugzeug wird in mehreren US-Bundesstaaten stattfinden, mit der geplanten Fertigstellung für 2033 – ein Meilenstein bei der Umwandlung eines Arbeitstiers des Kalten Krieges in einen Eckpfeiler der zukünftigen amerikanischen Luftmacht.

Boeing Defense auf X:

Vielen Dank, @USAirForce, für Ihre Partnerschaft zur Fortsetzung der Entwicklung des B-52 Commercial Engine Replacement Program. Diese Phase konzentriert sich auf die Modifikation und Flugerprobung von zwei B-52-Flugzeugen vor der Vollproduktion, um die Effizienz, Reichweite und Einsatzdauer des Flugzeugs zu erhöhen.