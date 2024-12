Aztecs The Last Sun ermöglicht es Ihnen, die mesoamerikanische Geschichte im neuen Städtebau neu zu definieren

Es gibt zwar viele Leute da draußen, die von der aztekischen Zivilisation fasziniert sind, aber es scheint, als gäbe es nicht so viele Spiele, die sie repräsentieren oder sich darauf konzentrieren. Hier hast du in Aztec The Last Sun die Möglichkeit, deine eigene Version der Aztekengeschichte zu erleben und aufzubauen.

Zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert n. Chr. hast du die Aufgabe, die Stadt Tenochtitlan zu errichten, einen Ort, der dazu bestimmt ist, als Hauptstadt der Azteken angesehen zu werden. Du musst dich um wirtschaftliches, militärisches und religiöses Wachstum kümmern und verschiedene Aufgaben erfüllen, um die Stadt florieren zu lassen.

Schaut euch Aztec The Last Sun im Trailer unten an, sowie die neue Demo, die jetzt auf Steam verfügbar ist: