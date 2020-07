Azrael ist der neueste Mitstreiter in Bleeding Edge

Bleeding-Edge-Spieler, die nach frischem Blut im Online-Team-Brawler von Ninja Theory suchen, werden sich zweifellos die Lippen lecken, wenn sie Azrael zum ersten Mal zu Gesicht bekommen. Der neueste Charakter, der in den Kader des Games aufgenommen wird, ist ein Heiler, der nicht nur uns an die Figur Mercy aus Overwatch erinnert. In einem Beitrag auf der offiziellen Webseite des Spiels teilen die Entwickler viele Details über den Hintergrund des geflügelten Charakters mit. Wir erfahren gleichzeitig über seine Fähigkeiten und Besonderheiten im Kampf, über die ihr euch hier im Detail erkundigen könnt.

Azrael greift auf eine Mechanik namens Soul Eater zurück, die er mit Angriffen kontinuierlich aufbaut. Er nutzt diese Energie, um Verbündete und sich selbst zu heilen, was ihn als Unterstützer etwas mehr einstecken lässt. Mit seinen mechanischen Flügeln kann er eine Fernkampfattacke heraufbeschwören, die Wände und Gegner durchdringt und ihm Soul-Eater-Tokens zukommen lässt. Außerdem hat er ein Eisblock-Talent, um brenzlichen Burst-Schaden zu entgehen.