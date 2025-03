Ayo Edebiri von The Bear über Elon Musk: "Er ist nicht nur ein Faschist, sondern auch ein Idiot"

HQ

Fehlinformationen sind heutzutage allgegenwärtig. Jemand kann sich einfach eine Schlagzeile ausdenken, sie in den sozialen Medien veröffentlichen, und Sie können sicher sein, dass jemand anderes sie als Tatsache ansieht. Das ist in der Regel nicht so gefährlich, kann aber zu ernsthaftem Hass führen, wenn eine berühmte Persönlichkeit auf den Köder hereinfällt.

Elon Musk hat eine falsche Behauptung gepostet, dass die Darstellerin von The Bear and Bottoms, Ayo Edebiri, von Disney ins Auge gefasst wurde, um Johnny Depp in einem zukünftigen Fluch der Karibik-Film zu ersetzen. In einer Instagram-Story (via CultureCrave) teilte Edebiri mit, wie dies zu "wahnsinnigen Morddrohungen und rassistischen Beleidigungen" geführt habe.

"[Musk] ist also nicht nur ein verdammter Faschist", schrieb sie. "Er ist ein Idiot." Es ist also klar, dass Edebiri kein Fan von Musk ist. Man würde zwar hoffen, dass Reaktionen wie diese Musk dazu veranlassen, es sich noch einmal zu überlegen, wenn er etwas erneut postet, aber er ist jetzt viel zu tief im Kaninchenbau versunken und wird wahrscheinlich nicht aufhören, alles zu posten, was ihm in den Sinn kommt.

