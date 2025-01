Ayo Edebiri spielt an der Seite von John Malkovich im nächsten schrägen Thriller von A24

A24 hat für 2025 einige aufregende Projekte geplant, darunter das eigenartige Fantasy-Abenteuer The Legend of Ochi. Darüber hinaus hat die Produktionsfirma auch einen neuen Horror-Thriller in Arbeit, in dem einer der größten und talentiertesten Nachwuchsstars Hollywoods die Hauptrolle spielen wird.

Dieser Film, der unter dem Namen Opus bekannt ist, handelt von einem Schriftsteller, der eine Einladung erhält, im Haus eines Popstars zu übernachten, der vor 30 Jahren beschlossen hat, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um einen gruseligen Kult zu starten. In dieser Geschichte spielt Ayo Edebiri von The Bear den jungen Schriftsteller, der sich in Gefahr befindet und mit den ungewöhnlichen Umständen im Haus von John Malkovichs Popstar umgehen muss.

Opus wird von Mark Anthony Green inszeniert und verfügt über eine Besetzung wie Juliette Lewis, Murray Bartlett und Amber Midthunder. Er soll am 14. März 2025 in die Kinos kommen, und da das bald der Fall ist, können Sie unten den seltsamen und beunruhigenden Trailer für den Film sehen.