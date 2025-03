Ayo Edebiri aus "The Bear" wird das Drehbuch schreiben und die Hauptrolle in einem Live-Action-Film "Barney der Dinosaurier" spielen

HQ

Was haben Ayo Edebiri von The Bear, Daniel Kaluuyas 59% Productions und A24 gemeinsam? Laut Variety wird ein Live-Action-Spielfilm die Länge von Barney the Dinosaur annehmen. Richtig, die junge Schauspielerin und aufstrebende Filmemacherin wird die Hauptrolle in einer neuen Adaption der Kinderfigur spielen, einem Film, bei dem derzeit noch nicht klar ist, bei wem er Regie führen wird, wie die Handlung aussehen wird und wann er Premiere haben wird.

Was wir wissen, ist, dass der Film in Zusammenarbeit mit Mattel Films entsteht und dass Kevin McKeon und Andrew Scannell von Mattel als ausführende Produzenten für das Unternehmen fungieren, während Robbie Brenner die gleichen Aufgaben für A24 übernimmt, während Kaluuya und Rowan Riley diese Herausforderungen für 59% Productions übernehmen.

Es wird derzeit gesagt, dass, obwohl er stark in die Produktion involviert sein wird, Kaluuya im Gegensatz zu dessen Drehbuchautor Edebiri nicht in dem Film mitspielen wird.

Glaubst du, dass Barney die Höhen von Barbie erreichen kann?