Aylo löscht alle ungeprüften Pornhub-Inhalte bis zum 30. Juni

Die neuesten Nachrichten über Kanada . Wir wissen jetzt, dass Aylo, die Muttergesellschaft von Pornhub, bis zum 30. Juni alle ungeprüften Inhalte dauerhaft von ihrer Plattform entfernen wird, um dem EU-Gesetz über digitale Dienste zu entsprechen, wie der juristische Nachrichtendienst MLex.com berichtet.

Der Schritt zielt auf Videos ab, denen es an ordnungsgemäßer Identifizierung und Einwilligungsdokumentation mangelt, was Aylos Haltung zu Sicherheit und Transparenz bekräftigt. Es ist die größte Aufräumaktion der Plattform seit 2020 und befindet sich seit Anfang 2024 in der Entwicklung. Den vollständigen Bericht finden Sie hier.