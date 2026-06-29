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AYANEO Pocket Micro 2 ist jetzt erhältlich und wird von der offiziellen Website als "The Next-Gen Mini Horizontal Retro Gaming Powerhouse" bezeichnet. Das ursprüngliche AYANEO Pocket Micro war ein Android-basiertes, retro-inspiriertes Handheld im Jahr 2024, dessen Design zugegebenermaßen Erinnerungen an den Game Boy Micro weckte. Ein Jahr später brachte AYANEO eine überarbeitete Version des Geräts heraus, genannt AYANEO Pocket Micro Classic.

Aber jetzt ist AYANEO Pocket Micro 2 da.

Wie von Time Extension berichtet, sieht das neue Design dem ursprünglichen Pocket Micro sehr ähnlich, ist diesmal aber etwas schlanker und ist eher eine Weiterentwicklung als ein vollständiges Redesign. Das Handheld-Gerät wird über einen Snapdragon 865-Class Custom Prozessor mit einer Adreno 650 GPU verfügen, was eine Verbesserung von 220 % gegenüber dem ursprünglichen Pocket Micro anpreist.

Es gibt 3 Farboptionen und 3 Konfigurationen.