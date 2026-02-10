Ayaneo Next 2 bietet Premium-Mobile-PC-Gaming für satte £3.300/€3.700

HQ

Tragbare PC-Gaming-Geräte überschwemmen den Markt weiterhin, meist sehr luxuriöse mit wirklich leistungsfähiger Leistung, was durch die Tatsache begünstigt wird, dass Microsoft eine gute Benutzeroberfläche für diesen Zweck entwickelt hat. Das bedeutet, dass sie oft teuer im Kauf sind, aber wir haben trotzdem noch etwas mehr die Augenbrauen gehoben, als wir vom Preis für Ayaneo Next 2 hörten.

Das Unternehmen hat eine Indiegogo-Kampagne für alle gestartet, die das Gerät möchten, und es stellt sich heraus, dass jeder, der das Topmodell in einem Geschäft kaufen möchte, 4.299 Dollar zahlen muss (etwa entsprechend 3.300 £/3.700 €). Derzeit gibt es jedoch ein Early-Bird-Angebot, bei dem Sie "nur" 3.499 $ für das Ryzen AI Max+ 395-Modell mit einem 9,06-Zoll-OLED-Bildschirm mit bis zu 165 Hz, 128 GB LPDDR5X und 2 TB NVMe PCIe 4.0 sowie einem satten 116-Wh-Akku bezahlen müssen. Das Gewicht dieses Tieres beträgt 1,5 Kilo.

Mit anderen Worten: Der Ayaneo Next 2 scheint ein Kraftpaket einer Art zu werden, wie er bisher selten gesehen wurde, mit klarem Blick auf das Premiumsegment. Du wirst AAA-Titel zweifellos ohne Probleme genießen können, aber sei darauf vorbereitet, dafür zu bezahlen.

Geh hierher, um über das Gerät zu schwärmen, und wenn du gestern im Lotto gewonnen hast, solltest du vielleicht die Gelegenheit nutzen, um abzudrücken?