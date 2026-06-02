(Axios) Trump zu Netanyahu: "Was zum Teufel machst du da, alle hassen Israel deswegen?"

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Laut Axios und über ElMundo hatte US-Präsident Donald Trump Berichten zufolge Israels Führer Benjamin Netanjahu in einem Anruf wegen der jüngsten Angriffe auf den Libanon scharf getadelt – Angriffe, die, wie gestern berichtet, den aktuellen Waffenstillstand zum Zusammenbruch bringen könnten.

Der Bericht besagt, dass Trump Netanjahu angriff und den israelischen Premierminister wütend beschuldigte, die aktuelle Krise zu verschärfen, Israel weltweit zu isolieren und erneut die US-Bemühungen zu gefährden, die Friedensgespräche mit dem Iran am Leben zu erhalten.

Der angebliche Aufruf scheint die Frustration in Washington über Israels jüngste Eskalation widerzuspiegeln. Laut dem Bericht wollte und drängte Trump Netanjahu tatsächlich, einen geplanten Großschlag auf Beirut anzurufen, und warnte, dass die Bombardierung der Hauptstadt Israels internationales Ansehen weiter schädigen würde. Angeblich wörtliche Zitate aus dem Anruf lauteten wie folgt:

"Du bist verdammt verrückt. Du wärst im Gefängnis, wenn es mich nicht gäbe. Ich rette deinen Hintern. Jetzt hasst dich jeder. Jeder hasst Israel deswegen." Eine zweite Quelle fügte hinzu, dass Trump an einer Stelle rief: "Was zum Teufel machst du da?"

Trumps öffentliche Botschaft bleibt jedoch widersprüchlich. In separaten Kommentaren sagte er, es sei ihm egal, ob die Friedensgespräche mit dem Iran beendet seien, und behauptete später, die Lage sehe gut aus und ein Abkommen zur Verlängerung des Waffenstillstands und zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus könne in den nächsten Tagen erfolgen.