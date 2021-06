Axiom Verge 2 startet im Sommer auch auf Playstation 4

Besitzer moderner Playstation-Systeme dürfen sich ebenfalls auf Axiom Verge 2 freuen, denn der Entwickler Tom Happ bestätigte am Abend, dass sein Spiel im Sommer auch auf Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen wird. Happ gibt zu bedenken, dass die Arbeiten an der PS5-Version noch etwas Zeit benötigen werden, doch er will sein Bestes geben, um die Fans nicht zu enttäuschen.

Selbst wenn ihr die Vorzüge der Hardware nicht nutzen könnt, wird der Titel aber natürlich abwärtskompatibel spielbar sein. Axiom Verge 2 wurde bereits 2019 angekündigt und sollte ursprünglich im Herbst 2020 veröffentlicht werden. Bis zum Ende des Jahres sollte es aber hoffentlich erscheinen.