Die Indie-Szene ist so überfüllt und es wird immer schwieriger, sich aus der Masse der Games abzuheben. Im Jahr 2015 ragte das von Metroid inspirierte Axiom Verge als monumentale Säule aus der Indie-Landschaft empor und sorgte für Wellen in der gesamten Branche. Schöpfer Tom Happ hat sich anschließend nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht, da er seitdem stetig an einer Fortsetzung arbeitete.

Diese ist nun endlich erhältlich und der Entwickler verdient auch dieses Mal jedes Lob für seine außergewöhnliche Arbeit. Dieser Typ macht das alles alleine - er schreibt die Geschichte, tippt den Code runter, tobt sich an Grafiken und bei der Musik aus und liefert gleichzeitig ein Spiel von höchstmöglicher Qualität ab. Seien wir ehrlich, Axiom Verge ist kein perfektes Meisterwerk, aber Magie entsteht, wenn eine einzige Person mit ganzem Herzen an ihrer eigenen Vision arbeitet.

Es ist nachvollziehbar, Axiom Verge 2 mit seinem Vorgänger vergleichen zu wollen, aber in Wahrheit sind diese beiden Spiele sehr unterschiedliche Erfahrungen. Während das erste Abenteuer ein parfümierter Liebesbrief an die Metroid-Reihe war, lungert der zweite Teil eher in Zeldas Nachbarschaft herum. Rätsel sind in diesem neuen Kapitel ein viel größerer Bestandteil, da das Game das Parallelweltsystem aus A Link to the Past mit Metroid Prime 2: Echoes verbindet.

Wir folgen in Axiom Verge 2 einer Figur namens Indra. Diese Frau versucht ihren Weg nach Hause zu finden, nachdem sie einen Einwegfahrstuhl betrat, der sie in eine alternative Welt in der Antarktis verfrachtete. Sie muss nun durch wunderbare Wälder und mesopotamische Ruinen navigieren und nach innovativen Geräten suchen, um dieses Abenteuer zu überstehen. Alles geschieht in einer isolierten Welt, oft umgeben von Drohnen, die Indra aus dem Weg räumen wollen.

Beim ersten Axiom Verge ging es hauptsächlich darum, auf alles zu schießen, was sich bewegt. Man streifte durch die Gegend, suchte nach neuen Upgrades und schoss mit diesen neuen Items dann wiederum auf alles, was sich bewegt. Die Fortsetzung beschreitet einen etwas anderen Weg, denn obwohl Erforschung und neue Spielzeuge immer noch grundlegende Motivationen sind, fühlt sich der Fortschritt organischer und viel aufwendiger gestaltet an. Man kann die riesigen Level zwar auf verschiedenen Wegen absolvieren, doch ironischerweise hatte ich am Ende das Gefühl, dass die Erfahrung viel enger und linearer ist.

Indra wird von einem gemeinen Roboter im Metal-Gear-Stil entdeckt.

Indra steht nicht so sehr auf ihre Schusswaffen, wie es Trace im ersten Spiel tat. Spitzhacken, Messer und Bumerangs sind diesmal eure Waffen der Wahl und sie verstärken den strategischen Ansatz im Kampf gegen Feinde. Meistens ist es sinnvoller, sich vor der Konfrontation zu drücken oder aus der Ferne die feindlichen Systeme zu hacken, um ihrem Zorn zu entkommen. So sehr ich die Hacking-Fähigkeit auch genieße, ich wünschte wirklich, der Entwickler hätte noch mehr daraus gemacht. Dem Hacken mangelt es einfach an Abwechslung.

Es gibt ein paar beeindruckende und riesige Feinde zu bekämpfen, aber leider keine richtig herausfordernden Bosse. Das könnte auch am neuen Autospeichersystem liegen, das dafür sorgt, dass Indra, sollte sie sterben, schnell wieder zum letzten Speicherpunkt zurückgesetzt wird. Sämtliche Ausrüstung, die möglicherweise auf dem Weg gefunden wurden, behalten ihr dabei übrigens. Dadurch spart ihr euch manchmal den Rückweg, denn ihr braucht die gleichen Bereiche nicht noch einmal zu erkunden.

Die Welt von Axiom Verge 2 ist ziemlich groß und ich habe viele Stunden gebraucht, um jede Ecke zu sehen. Es kann jedoch einige Zeit dauern, bis man versteht, wonach man eigentlich sucht. Die verschiedenen Bereiche sind voneinander getrennt, aber die unnötig detaillierten Hintergründe machen es schwer zu unterscheiden, was erforscht werden kann und was nicht. Ich blieb mehrmals hängen, nur um festzustellen, dass es einen Punkt auf der Karte gab, den ich übersehen hatte. Die Metroidvania-DNA schwirrt immer noch im Design herum, aber es hat mir nicht immer Spaß gemacht, ziellos hin und her zu wandern, um den richtigen Weg zu suchen. Es gibt zu viele Sackgassen und ein bisschen zu wenige Belohnungen, wenn man die falschen Gebiete erkundet.

Happ hat ein geradliniges Upgrade-System implementiert, um Indras Fähigkeiten im Spielverlauf zu verbessern. Das ist in einem Metroidvania-Spiel ziemlich ungewöhnlich, doch ich gebe gern zu, dass es sich erfrischend anfühlt. Im Hauptmenü ist es übrigens möglich, eure Feinde stärker zu machen und Indra zu schwächen, was denjenigen, die Axiom Verge 2 zu einfach finden, eine größere Herausforderung bietet. Die Musik ist übrigens auch recht solide. Es ist nicht so gut wie der Soundtrack des ersten Spiels, aber alles ist ausgefeilter und fügt sich in die Umgebung ein. Meine einzige Beschwerde ist die Sängerin, die hin und wieder in einigen Tracks auftaucht. Sie ist ein bisschen zu viel und einfach nicht mein Fall.

Wie im ersten Axiom Verge wird die Geschichte vorrangig durch das Entdecken von Zeitungsartikeln und alten Steintafeln erzählt. Viele von ihnen wirken zunächst wie eine ungeordnete Anhäufung von Fremdwörtern und inkohärentem Gelaber, bevor plötzlich alles einen Sinn ergibt. Es ist sehr ehrgeizig, aber wenn ihr tatsächlich Zeit damit verbringt und versucht, das Thema zu verstehen, ist es eine wirklich coole Geschichte. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, kann euch aber versichern, dass ihr das erste Spiel nicht gespielt haben müsst, um eure Reise in Axiom Verge 2 zu starten.

Ich will ehrlich sein: Ich habe eine Weile gebraucht, um Axiom Verge 2 lieben zu lernen. Ich denke, man könnte ziemlich enttäuscht sein, wenn man erwartet, dass das hier so etwas wie das erste Spiel wird. Es ist in vielerlei Hinsicht eine ganz andere Erfahrung, aber das muss nicht unbedingt negativ sein. Axiom Verge 2 ist ein besseres Spiel als sein Vorgänger, mit einem besser geleiteten und strafferen Design. Ein paar Grafikfehler hin und wieder trüben den Gesamteindruck nicht merklich. Der Speedrun-Modus verleitet dazu, das Spiel noch einmal durchzugehen und wie ich mich selbst kenne, ist es wahrscheinlich etwas, das ich in Anspruch nehmen werde. Denn Axiom Verge 2 ist ein sehr gutes Spiel.