Axiom Verge 2 erobert im Herbst 2020 Nintendo Switch

Heute Abend gab es eine weitere Episode von Nintendos "Indie World Showcase", in der das Unternehmen zahlreiche Indie-Titel demonstrierte, die in absehbarer Zeit auf der Nintendo Switch erscheinen. Tom Happ, der Entwickler des 2D-Plattformers Axiom Verge, hat in diesem Video eine Fortsetzung seines erfolgreichen Spiels angekündigt, an dem er eigenen Aussagen zufolge bereits seit vier Jahren arbeitet. Im Herbst 2020 soll der Titel auf der Nintendo Switch erscheinen und ein Ankündigungsvideo gibt euch erste Einblicke in eine verschneite Maschinen-Welt, die wir in bester Run'n Gun-Manier durchqueren.

