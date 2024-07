Awkwafina und John Cena haben in Prime Video's Jackpot! ein Kopfgeld auf ihre Köpfe ausgesetzt

Prime Video hat sich zu einem recht kompetenten und gut unterstützten Streaming-Dienst entwickelt, mit einer ganzen Reihe aufregender und vielversprechender Originalfilme und Fernsehsendungen. In der nächsten wird sich John Cena mit Awkwafina zusammentun, um ihre Action-Comedy-Muskeln in einer von Paul Feig inszenierten Arbeit spielen zu lassen.

Jackpot! werden die beiden die Aufgabe haben, einen Tag in Los Angeles zu überleben, während sie von so ziemlich allen gejagt werden. Warum, fragen Sie? Denn Awkwafinas Figur der Katie hat gerade die Jackpot Lotterie gewonnen, die größte aller Zeiten, was bedeutet, dass sie, wenn sie bis zum Ende des Tages überleben kann, einen riesigen Geldpreis erhält. Cenas Noel kommt ins Spiel, da er Teil einer Agentur ist, die Jackpot Gewinner beschützt, und letztendlich arbeiten die beiden zusammen, um Horden von Bedrohungen im Stil von John Wick abzuwehren, einschließlich Simu Lius Hauptantagonist Louis Lewis.

Jackpot! wird am 15. August auf Prime Video debütieren und Sie können den Trailer für den Film unten sehen.