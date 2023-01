Awesome Games Done Quick sammelte 2,64 Millionen US-Dollar für die Prevent Cancer Foundation

HQ

Die erstaunlichen Leute, die an den Games Done Quick-Events beteiligt sind, haben einen weiteren 24-Stunden-Marathon abgeschlossen und eine Bootsladung Geld für einen guten Zweck gesammelt. Am Wochenende fand Awesome Games Done Quick statt und nachdem Einzelpersonen durch mehrere Spiele wie Final Fantasy VII und Portal gesprengt wurden, gelang es der Veranstaltung, 2.642.493 US-Dollar für die Prevent Cancer Foundation zu sammeln.

AGDQ hat einen Tweet veröffentlicht, in dem es heißt: "Vielen Dank an alle, die diesen Marathon möglich gemacht haben, und an euch alle für eure erstaunliche Großzügigkeit und Unterstützung".

Bevor wir auch auf das nächste Mal aufmerksam machen, werden wir ein Speedrunning-Charity-Event dieser Art bekommen, das Summer Games Done Quick sein wird, das zwischen dem 28. Mai und dem 4. Juni stattfinden wird.

