Awesome Games Done Quick sammelt über 2,5 Millionen US-Dollar im Namen der Krebsforschung

Die jährliche Wohltätigkeitsveranstaltung Awesome Games Done Quick, bei der erfahrene Spieler verschiedene Speedruns ausführen, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln, konnte in diesem Jahr insgesamt 25 Millionen SEK sammeln. AGDQ läuft seit einer Woche und bot Events wie Elden Ring Bingo und einen vollständigen Spieldurchgang von Grand Theft Auto: Vice City. Die in diesem Jahr gesammelten Gelder werden an die Prevent Cancer Foundation gespendet, eine Organisation, die sich der Krebsforschung und -prävention widmet.

Für diejenigen, die die Live-Übertragungen verpasst haben, können sie weiterhin über VOD-Links auf ihrer Website angesehen werden. Im Laufe der Jahre hat sich Awesome Games Done Quick zu einer wichtigen Plattform und einer wunderbaren Möglichkeit für Gamer entwickelt, sich zu vernetzen, zu chatten und zu einer sinnvollen Sache beizutragen.

Schaust du dir normalerweise "Awesome Games Done Quick" an und was hältst du von der diesjährigen Veranstaltung?