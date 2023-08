Awesome Games Done Quick kehrt im Januar zurück

HQ

Die Wohltätigkeits-Speedrunning-Veranstaltung Awesome Games Done Quick hat angekündigt, dass sie im Januar für eine Veranstaltung in Pittsburgh, USA, zurückkehren wird. Die Veranstaltung hat beschlossen, ihren üblichen Austragungsort Florida im Austausch für die viel kältere Stadt Pittsburgh aufzugeben, um ihre Bemühungen auf mehr persönliche Läufe auszuweiten.

Die Awesome Games Done Quick-Veranstaltung findet zwischen dem 14. und 21. Januar statt, und da dies zu Beginn des neuen Jahres ansteht, hat das Unternehmen auch einige wichtige Termine skizziert, die es zu beachten gilt.

Den Auftakt machen die Spieleinreichungen zwischen dem 1. und 10. September. Am 13. Oktober wird dann die Spieleliste für das Event bekannt gegeben. Danach, am 20. Oktober, wird der vollständige Zeitplan veröffentlicht. Darauf folgt eine zweite Einreichungsphase zwischen dem 20. und 27. November, bevor der zweite Einreichungsplan am 1. Dezember fallen gelassen wird. Uns wurde auch gesagt, dass die Termine für die Freiwilligenarbeit auch zu einem unbestimmten Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Welches Spiel erhoffst du dir von einem Speedrun bei AGDQ im Januar 2024?