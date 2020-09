Awesome Games Done Quick 2021 findet ebenfalls online statt

Die Organisatoren der Speedrunning-Wohltätigkeitsveranstaltung Awesome Games Done Quick haben am Wochenende bestätigt, dass die Show im nächsten Jahr online stattfinden wird. Der Streaming-Marathon findet vom 3. bis zum 10. Januar 2021 statt. Nachdem bereits die diesjährige Summer Games Done Quick (SGDQ 2020) zu einem Online-Event ohne Live-Publikum wurde, ist diese Entwicklung keine große Überraschung. Obwohl die Atmosphäre sicherlich getrübt war, konnte die Community bei dieser Gelegenheit eine Summe von 2,3 Millionen US-Dollar für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen spenden.

AGDQ ist ein Speedrunning-Event, bei dem Menschen auf der ganzen Welt zusammenkommen, um ihre Liebe zum sehr schnellen Abschließen von Spielen unter Beweis zu stellen. Während die Experten große Spielkenntnisse und spielerisches Talent beweisen, um die Games in Bestzeit durchzuspielen, sammelt die Organisation mit verschiedenen Finanzierungszielen Geld für den guten Zweck. Am 24. September können interessierte Speedrunner ihre Runs anmelden, alle weiteren Details findet ihr hier.