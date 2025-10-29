Awaysis verspricht Koop und Schlachten, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben

Sogenannte Dungeon-Crawler sind immer beliebt, aber Entwickler 17-Bit (der sich auf Retro-inspirierte Action spezialisiert hat) will das Konzept nun auffrischen und hat daher Awaysis - einen Dungeon-Brawler angekündigt.

Hinter dem Titel verbirgt sich ein Abenteuer für bis zu vier Personen (sowohl zusammen als auch gegeneinander), bei dem der große Twist der physikbasierte Kampf ist. In der Pressemitteilung schreiben die Entwickler, dass es zu einem Abenteuer führt, das sich "spielt wie nichts anderes, was Sie je erlebt haben" und dass es sich um "eine neue Art von Actionspiel" handelt.

Das Gameplay wird auch von wunderbarer Musik begleitet, denn "Der legendäre Chip Tanaka (Metroid, EarthBound, Super Smash Bros. Brawl) hat seine Magie eingesetzt, um einen bissigen Soundtrack zu machen, der dein Abenteuer untermalt."

Wenn das nach Spaß klingt, schauen Sie sich den Trailer unten an. Awaysis wird 2026 für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht und vom ersten Tag an im Game Pass enthalten sein.