Away: The Survival Series streichelt Xbox One

Breaking Walls möchte ihr tierisches Abenteuer Away: The Survival Series noch in diesem Jahr auf PC und Playstation 4 veröffentlichen. Gleichzeitig soll eine Xbox-One-Version erscheinen, wir wir nun erfahren haben. In der spielbaren Naturdokumentation kämpft man um das eigene Überleben. Raubtiere und Umweltgefahren müssen umgangen werden, während ein Erzähler jede unserer Taten kommentiert. Das ungewöhnliche Konzept wurde bereits 2019 angekündigt, es lässt bislang jedoch auf sich warten.