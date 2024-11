Avowed wurde aus taktischen Gründen verschoben, da Microsoft bereits einen vollgestopften Veröffentlichungsplan hatte

HQ

In den kommenden Wochen werden sowohl Microsoft Flight Simulator 2024 als auch Indiana Jones and the Great Circle für PC und Xbox Series S/X veröffentlicht. Die Absicht war, dass Obsidian Entertainment auch etwas zu bieten hat, nämlich Avowed. Zuletzt wurde sie aber stattdessen auf Februar verschoben.

In einem Game File-Interview mit Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer erklärt dieser, dass die Verzögerung rein taktisch war:

"Matt Booty und ich, wir planen es, wir sprechen mit dem Game Pass-Team. Wir sagen: 'Okay, was sind die großen Markteinführungen, die hereinkommen?' Wir haben auch STALKER, das nicht einmal auf dieser Liste steht, aber für uns offensichtlich ein sehr bedeutungsvoller Start ist.

Wir sagten: 'Okay, lasst uns das Tempo ein bisschen besser machen.' "

Das Spiel war fertig, aber das bedeutet nicht, dass Obsidian mit irgendetwas anderem voranschreitet. Stattdessen werden sie diese zusätzliche Zeit nutzen, um Avowed ein wenig mehr aufzupolieren, damit es in großartigem Zustand ist, um in drei Monaten veröffentlicht zu werden. Es erscheint am 18. Februar für PC und Xbox und ist in Game Pass enthalten.