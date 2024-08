Avowed wurde anscheinend auf 2025 verschoben

HQ

Anfang des Sommers machte Obsidian einen Fehler und erwähnte, dass Avowed am 12. November erscheinen sollte. Ich sage, es war ein Fehler, weil dieser Teil des Artikels schnell entfernt wurde. Das könnte klug gewesen sein, denn es hört sich so an, als würde das Spiel doch nicht im Jahr 2024 erscheinen.

Tom Warren von The Verge, der im Grunde eine makellose Erfolgsbilanz hat, wenn es um Berichte über Microsoft geht, behauptet, dass Obisdian Avowed auf "Anfang 2025" verschoben hat und dass die offizielle Bestätigung dafür bald erfolgen wird. Das liegt anscheinend nicht nur daran, dass etwas mehr Feinschliff immer gut ist, sondern daran, dass Microsoft verhindern will, dass es im Schatten von Call of Duty: Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Indiana Jones and the Great Circle und anderen großen Spielen verschwindet, die diesen Herbst direkt im Game Pass erscheinen.

Wir werden sehen, ob dieser Bericht Microsoft dazu bringt, die Verschiebung noch vor der Gamescom anzukündigen, oder ob wir noch auf die vielen Xbox-Streams während der deutschen Messe warten müssen.

Glauben Sie, dass eine Verschiebung von Avowed auf 2025 helfen wird?