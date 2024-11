Avowed sowohl in neuen Screenshots als auch in einem neuen Trailer zu sehen

HQ

Nachdem Obsidian und Xbox Game Studios während des Xbox Games Showcase im Juni Avowed gezeigt hatten, gaben sie im August überraschend bekannt, dass das Spiel auf den 18. Februar verschoben wurde. Wie wir heute bereits berichtet haben, war dies eher eine strategische Verzögerung als eine Frage eines unfertigen Spiels, aber unabhängig davon rückt die Veröffentlichung nun näher.

Daher haben nun die Vorbestellungen von Avowed begonnen, und via Xbox Wire haben wir einen neuen Trailer und weitere Informationen zu verschiedenen Veröffentlichungen erhalten. Es stellt sich heraus, dass drei Versionen auf den Markt kommen werden, darunter eine Standardversion, die nur das Rollenspiel selbst enthält, aber auch eine Premium Edition (kostet 89,99 $, aber Sie können Ihre Standard-Edition oder Game Pass-Version für 24,99 $ auf diese aktualisieren), die Ihnen zusätzlich zum Spiel "Bis zu fünf Tage Early Access, Zwei Premium-Skin-Pakete, Zugriff auf digitales Artbook und Soundtrack".

Wenn Sie physische Editionen bevorzugen, gibt es auch eine Premium Edition SteelBook, die alle oben genannten Elemente plus "Avowed SteelBook, Map of the Living Lands" enthält.

Darüber hinaus erzählt uns Obsidian, dass sie zusätzlich zum First-Person-Modus eine Third-Person-Option für diejenigen haben, die das Abenteuer durchspielen und ihren Helden die ganze Zeit sehen möchten. Alle Charaktere sprechen Englisch, aber es gibt Untertitel in zwölf Sprachen; Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch (Spanien und Mexiko), Polnisch, brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Koreanisch, Japanisch und vereinfachtes Chinesisch.

Schauen Sie sich das neue Video und einige neue Screenshots unten an, wo Sie auch Bilder finden, die zeigen, was in den beiden teureren Editionen enthalten ist.

HQ

Premium Edition