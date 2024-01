Avowed scheint eine gewaltige Fantasy-Saga zu bieten, wenn es später in diesem Jahr Premiere feiert

HQ

Eines der Spiele, die am Donnerstagabend vorgestellt wurden, war das kommende Spiel von Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Avowed The Outer Worlds ), das später in diesem Jahr sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht wird.

Wir bekamen eine großartige Präsentation dessen zu sehen, was kommen wird, in der wir in die Rolle eines Gesandten des Aedyr-Imperiums schlüpfen können, das gerade in der Region der Lebendigen Lande angekommen ist. Was uns erwartet, ist eine Fantasy-Saga mit mehreren schwierigen Entscheidungen, von denen eine im Video gezeigt wurde, in der ein Soldat desertiert und geflohen ist. Je nachdem, was du wählst, wenn du mit ihm sprichst, kannst du dich auf eine Geschichte freuen, die sich ganz anders entwickelt.

Obsidian ist auch sehr stolz auf sein actionorientiertes Kampfsystem, das sehr flexibel zu sein scheint, mit der Möglichkeit, verschiedene Ausrüstungen zu speichern, zwischen denen man auch während des Kampfes wechseln kann. Dies kann ein Schild zusammen mit einer Steinschlosspistole, zwei Äxten, Pfeil und Bogen oder sogar zwei Zauberstäben sein, um verschiedene Arten von Magie zu verwenden. Das Video zeigte, wie man einen Feind einfrieren und dann den Eisblock mit einem Schwert zerbrechen kann. Die Möglichkeiten scheinen sowohl interessant als auch zahlreich zu sein.

Uns wird auch eine gute Umweltabwechslungsreichkeit versprochen, wo unter anderem üppige Wälder, karge Wüsten, verwüstetes Ödland, vulkanisches Gelände und vieles mehr erwähnt wurden.

Sie können sich die fast achtminütige Präsentation unten zusammen mit einigen Screenshots ansehen. Zu guter Letzt erfahren wir, dass weitere Details über Avowed diesen Montag im Xbox Podcast bekannt gegeben werden, an dem Obsidian teilnehmen wird.