Avowed s Gefährten "haben alle tiefe Verbindungen zu verschiedenen Regionen"

Letzte Woche haben wir einen ersten richtigen Blick auf das kommende RPG Avowed von Obsidian Entertainment geworfen, das eine riesige Fantasy-Welt zum Erkunden bietet, die in einem Land namens Living Lands spielt. Auch wenn dies die Art von Einzelspieler-Abenteuer ist, für die Obsidian bekannt ist, müssen wir trotzdem nicht alleine spielen, da es Verbündete geben wird, die ihr auf die Reise mitnehmen könnt.

In einem langen Artikel auf Xbox Wire erklären Game Director Carrie Patel und Gameplay Director Gabe Paramo mehr über diese Gefährten und was wir von ihnen erwarten können, was mehr als nur Hilfe in Kämpfen ist, da sie mit verschiedenen Regionen verbunden sind, die geografische Vorteile und mehr bieten:

"Sie alle haben eine tiefe Bindung zu verschiedenen Regionen der Lebendigen Lande und sie alle haben ihre eigenen persönlichen Gründe, warum sie sich mit dem Spieler verbünden und ihm helfen wollen, die großen Konflikte zu lösen, denen man im Laufe des Spiels begegnet. Sie sind Ihre Verbündeten - in gewisser Weise Ihre Berater, Ihre lokalen Führer. Sie bieten eine Menge zusätzlicher Kommentare und Kontext, die etwas über ihren Charakter verraten, aber auch über die Ecke der Welt, die du erkundest."

Wenn deinen Verbündeten etwas sehr am Herzen liegt und deine Entscheidungen etwas sind, das ein Gefährte schätzt oder nicht, wird sich das auf deine Beziehungen zu ihnen auswirken. Und es müssen nicht die großen Entscheidungen sein, die dich, deine Crew und die Welt betreffen:

"Für uns sind diese Entscheidungen, wie die großen, die den Ausgang einer Quest oder das Wohlergehen bestimmter Charaktere oder Gemeinschaften beeinflussen, genauso wichtig wie die kleineren Entscheidungen, die man trifft, um sich in einem Dialog zurechtzufinden und auf subtile Weise die Beziehung zu einem anderen Charakter zu beeinflussen. Alles dreht sich wirklich darum, den Spieler die Hauptfigur in diesem Setting sein zu lassen."

Hört sich für uns ziemlich gut an, aber was meint ihr? Avowed erscheint später in diesem Jahr für PC und Xbox Series S/X und ist natürlich im Game Pass enthalten.