Avowed (PS5)

Obsidian Entertainment hatte ein arbeitsreiches Jahr 2025. Zuerst veröffentlichten sie Avowed im Februar für Xbox und PC, dann erschien Grounded 2 im Juli im Early Access, und im Oktober brachten sie ein weiteres Rollenspiel, The Outer Worlds 2, für Xbox, PlayStation und PC heraus. Jetzt, genau ein Jahr nach seiner Veröffentlichung für Xbox Series X/S und PC, erscheint Avowed auf der PlayStation 5.

Zunächst sollten wir klarstellen, dass dies keine vollständige, ausführliche Rezension von Avowed und allen Spielmechaniken ist, sondern vielmehr ein Blick auf die PlayStation-5-Version und ein Blick auf die neuen Features und Inhalte des Spiels, da es nun auf Sonys Plattform erschienen ist. Wenn Sie die vollständige, ausführliche Rezension von Avowed möchten, empfehlen wir Ihnen, unsere ausgezeichnete Rezension zur Xbox Series X/S-Version zu lesen.

Lassen Sie uns kurz skizzieren, worum es bei Avowed geht. Es ist ein klassisches Western-First-Person-Rollenspiel, das im Pillars of Eternity-Universum, Eora, spielt. Man spielt einen königlichen Gesandten, der in die Lebendigen Lande kommt, um die Traumplage zu untersuchen und zu bekämpfen, eine unbekannte Seuche, die droht, sich auf den Rest des Kontinents auszubreiten, falls nichts unternommen wird. Im Vergleich zu anderen Spielen im Pillars of Eternity-Universum hat Avowed sowohl den actiongeladenen Kampf als auch die oft witzigen und gut geschriebenen Dialoge erhöht.

Nach einem etwas langsamen Start und Tutorial nimmt die Hauptgeschichte schnell an Fahrt und wird mit mehreren hervorragenden Nebenmissionen aufgepeppt. Die Welt fühlt sich immer noch aufregend und lebendig an, und es ist klar, dass Obsidian wirklich weiß, wie man eine Fantasiewelt erschafft. Es gibt viele Orte und Gebiete zu erkunden, und das Spiel belohnt oft deine Neugier, wenn du ein wenig vom ausgetretenen Pfad abweichst.

Ich habe Avowed gespielt, als es letztes Jahr auf der Xbox Series X/S herauskam, und als ich die PlayStation 5-Version gestartet habe, war ich etwas überrascht, wie sehr es mich tatsächlich wieder gefesselt hat. Avowed spielt sich genauso gut wie auf Xbox Series und PC und ist immer noch ein gut funktionierendes Rollenspiel, das die wichtigsten Kriterien für Spiele dieses Genres erfüllt. Die wenigen Schwächen des Spiels, wie die Tatsache, dass alles unterwegs etwas monoton werden kann und die Ladezeiten länger sind, als man von Spielen 2025/2026 erwarten würde (wenn auch ohne unvernünftig lang zu sein), sind weiterhin vorhanden, und in dieser Hinsicht ist die PS5-Version den Versionen der anderen Plattformen sehr ähnlich.

Auf der PlayStation 5 bietet das Spiel drei verschiedene Grafikeinstellungen zur Auswahl: Qualität (30fps, höhere Grafikqualität), Balanced (40fps, was einen 120Hz-Bildschirm erfordert) und Performance (60fps, niedrigere Grafikqualität). Ich habe im Performance-Modus auf der PlayStation 5 Pro gespielt, und es lief meistens flüssig und flüssig (abgesehen von gelegentlichen Rucklern bei Unreal Engine 5), und die Grafik funktioniert immer noch gut und ist oft farbenfroher als in anderen Spielen dieses Typs.

Die PlayStation-5-Version enthält alle bisherigen Updates des Spiels sowie das große neue Anniversary Update, das zeitgleich mit dem Erscheinen des Spiels auf der PlayStation 5 erscheinen wird. Dieses neue Update beinhaltet einen New Game+ Modus, in dem du ein neues Spiel mit all deinen Gegenständen und Fähigkeiten (aber nicht deinen gottgleichen Kräften) starten kannst, einen (etwas einfachen) Fotomodus, neue Waffen, drei neue spielbare Rassen (Zwerge, Orlans und Aumaua), gottgleichere Features sowie Updates und Anpassungen am Kampfsystem.

Es ist jetzt auch möglich, dein Aussehen mitten im Spiel über einen Magic Mirror im Zelt deines Lagers zu ändern, du kannst deine Ausrüstung auf Werkbänken in der Spielwelt aufrüsten, und sowohl der Dialog als auch die Grafik wurden leicht aktualisiert. Diese Ergänzungen und Verbesserungen sind alle Teil des Anniversary Update, das in der PlayStation-5-Version enthalten ist und gleichzeitig mit der PlayStation-5-Version am 17. Februar als kostenloses Update für Xbox und PC erscheinen wird.

Avowed ist immer noch ein ausgezeichnetes Rollenspiel, das mich, wie bereits erwähnt, wieder in die magische Welt hineingezogen hat. Es ist auch ein Spiel, das deine Zeit respektiert, da es in etwa 30-40 Stunden abgeschlossen werden kann, je nachdem, wie neugierig du auf die Welt um dich herum bist, und es ist tatsächlich ein köstlicher "kleiner Snack", wenn du auf Fantasy-Rollenspiele stehst, für die du nicht mehrere Monate aufsparen musst.

Wenn Sie PlayStation-Besitzer sind, der auf Xbox und PC Avowed gesehen hat, haben Sie jetzt die Möglichkeit, hier in das Abenteuer einzutauchen – und das mit Zuversicht. Es ist immer noch ein ausgezeichnetes Fantasy-Rollenspiel und wurde nur durch das große Jubiläums-Update verbessert, das bei der PlayStation-5-Version zum Start enthalten ist. Das Spiel erscheint außerdem zu einem vernünftigen Preis von 40 Pfund.

Wenn Sie mehr über Avowed erfahren möchten, können Sie unsere ausführliche, ausführliche Rezension der Xbox-Version lesen.