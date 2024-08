Avowed offiziell auf Februar 2025 verschoben

HQ

Vor ein paar Tagen hörten wir glaubwürdige Gerüchte, dass Obsidian Avowed auf Anfang 2025 verschiebt. Dies ließ mich fragen, ob Microsoft die offizielle Ankündigung vorantreiben würde, oder ob sie auf das geplante Datum warten würden. Sie beschlossen, es so schnell wie möglich aus dem Weg zu räumen.

Das offizielle X-Konto von Xbox bestätigt, dass Avowed auf den 18. Februar 2025 verschoben wurde. Der offizielle Grund dafür ist, "den Spielern etwas Luft zum Atmen zu geben". Lassen Sie mich das für Sie übersetzen: "Wir holen die Hölle aus Call of Duty: Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl und Indiana Jones and the Great Circle's way heraus, während wir im Februar auch ein erwartetes Spiel im Game Pass haben."

Wir werden auf der Gamescom noch mehr vom Spiel zu sehen bekommen, also bleibt dran für unsere Eindrücke im Laufe des Monats.