Avowed, Madden NFL 25 und mehr kommen bald zum Game Pass

Ein neuer Monat bedeutet, dass Microsoft enthüllt, welche Titel in den nächsten zwei Wochen zu Game Pass hinzugefügt werden, und eines der größten Highlights ist zweifellos ein bestimmtes Rollenspiel von Obsidian, aber viele werden auch die Gelegenheit genießen, die Super Bowl vor dem Spiel an diesem Wochenende durchzuspielen.

Sehen Sie sich die vollständige Liste unten an (Spiele mit einem * werden am Tag der Veröffentlichung nicht zu Game Pass Standard hinzugefügt, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, werden aber jetzt zu Xbox Standard hinzugefügt):



Far Cry: New Dawn (Cloud, Konsole und PC) - 4. Februar



Der Schatz einer anderen Krabbe (Konsole) – 5. Februar**



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Konsole) – 5. Februar**



Starfield (Xbox Series X|S) - 5. Februar**



Madden NFL 25 (Cloud, Konsole und PC) EA Play - 6. Februar*



Kingdom Two Crowns (Cloud und Konsole) - 13. Februar



Avowed (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 18. Februar*



Als Abonnent erhalten Sie außerdem jeden Monat eine Reihe von Vergünstigungen, und der Februar ist da keine Ausnahme. Weitere Informationen zu den Angeboten, die Sie mit Game Pass erhalten, finden Sie jetzt auf Xbox Wire.

Wie üblich gibt es auch einige Titel, die entfernt werden, also stellen Sie sicher, dass Sie diese bis zum 15. Februar spielen. Wenn du etwas behalten möchtest, hast du bis dahin über dein Abo bis zu 20% Rabatt darauf: