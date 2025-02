Avowed: Lost Suoles Quest Guide

HQ

Wenn du Avowed zum ersten Mal beginnst, könntest du versucht sein, zuerst ein paar EP und Belohnungen zu sammeln, indem du Nebenquests in der Nähe erledigst, anstatt in Richtung der Hauptquest zu eilen. Wenn Sie sich nach Shantytown begeben, finden Sie im Zentrum Miteno, einen Mann, der dank lästiger Möwen einige Schmuckstücke verloren hat.

Er wird dich fragen, ob du die Suolenets für ihn ausfindig machen kannst. Die Gegenstände selbst sind wie Medaillons und in Bezug auf Münzen nicht viel wert, aber da sie Miteno viel bedeuten, wird er dich belohnen, wenn du sie aufspüren kannst. Es gibt vier zu bekommen, und Sie können sie wie folgt finden.

Für das erste Suolenet wollen wir sofort in das Gebäude hinter Miteno gehen, die Treppe hinaufsteigen und den Weg auf die Dächer finden. Wenn du oben an der Treppe nach rechts abbiegst, siehst du ein paar Kisten, über die du springen musst, bevor du dir das Chipped Suolenet schnappst.

Für das zweite Medaillon solltest du dich umkehren, indem du hinunterspringst und nach links gehst, wo du eine lange Leiter siehst, die weiter nach oben führt. Folgt dann der Questmarkierung, wendet euch nach links und wieder nach links, bis ihr das Suolenet-Balancieren unten sehen könnt. Wenn Sie von der Position im Bild unten direkt nach unten fallen, können Sie fallen. Keine Angst, du musst nicht noch einmal klettern, denn du kannst über eine Leiter zu deiner Rechten nach oben klettern.

Dein drittes Suolenet ist sogar noch einfacher zu finden, da du einfach dem Weg folgst, von dem aus du das zweite aufgenommen hast, nach rechts abbiegst und du wirst es direkt vor dir sehen. Es ist auch erwähnenswert, dass es zu deiner Linken auf der gleichen Ebene ein Schließfach gibt, das für einige Münzen geöffnet werden kann, sowie einen Zauberstab und ein paar Upgrade-Materialien.

Das vierte und letzte Suolenet geht einen etwas anderen Weg. Zuerst solltet ihr zurück zu dem Ort gehen, an dem Miteno ist, und dann nach links gehen. Kurz vor dem großen Eisentor, an dem ein Mann den Müll durchsucht, siehst du zu deiner Linken eine Brücke. Nehmt sie und folgt der Leiter nach oben. Von dort aus folgst du einfach dem Pfad, zerbrichst die Hindernisse auf deinem Weg und machst einen großen Sprung, um dein endgültiges Suolenet zu finden.

Danach seid ihr fertig und könnt nach Miteno zurückkehren, um eure Belohnung abzuholen. Hier hast du zwei Möglichkeiten, denn er bietet dir sein eigenes Suolenet an. Dies ist ein ziemlich nützliches Accessoire, da es dir jedes Mal +20% Währung gibt, wenn du Münzen in Avowed findest, was dir im Wesentlichen einen beträchtlichen Buff für das Geld gibt, das du sammeln kannst, was eine große Hilfe beim Kauf von Ausrüstung und Vorräten von Händlern sein kann. Aber wenn du Miteno leid tust und glaubst, dass sein Fluch zurückkehren wird, wenn er sein verzaubertes Suolenet aufgibt, dann kannst du dir stattdessen die Himmelsschleife besorgen, einen Ring, der dir +15 % Widerstand gegen Feuer- und Frostansammlung verleiht. Wenn du nicht viel plündern willst und stattdessen nur ein Accessoire willst, das dir einen Vorteil gegen bestimmte Arten von Elementarfeinden verschafft, dann ist dies die bessere Wahl, aber im langen Spiel, wo du vielleicht viel Geld willst, ist das Suolenet keine so schlechte Wahl.

Nachdem du die Suolenets zu Miteno zurückgebracht und ausgewählt hast, welche Belohnung du möchtest, erhältst du eine weitere kleine Dialogoption, in der du ihm entweder sagst, dass die Götter diejenigen bestrafen, die Missetaten begangen haben, oder dass sie größere Fische zu braten haben. Die erste Option wird Miteno frommer machen, da er glaubt, sich durch das Gebet retten zu können, während die andere ihm ein wenig die Last des Fluchgefühls von den Schultern nimmt.

Und das ist die Lost Suoles Quest, eine schnelle und einfache Möglichkeit, früh im Spiel EP und einen von zwei interessanten Gegenständen zu erhalten. Du kannst diese Quest auch annehmen, sobald du die erste Region betrittst, also wenn du einen Buff für deine Plünderungen oder Kämpfe haben möchtest, schau sie dir an.