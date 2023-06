Avowed ist weniger Skyrim, sondern mehr The Outer Worlds groß

HQ

Während des Xbox Games Showcase Extended haben wir ein paar weitere Informationen über Obsidians kommendes RPG Avowed erhalten. Es gab kein Gameplay, aber die Direktorin des Spiels, Carrie Patel, erzählte uns mehr über das Setting, die Geschichte und den Umfang des Spiels.

Unsere Rolle in der Geschichte ist die eines Gesandten des Aedyr-Imperiums, während wir uns in die Lebenden Lande wagen, um eine mysteriöse Seuche zu untersuchen. Es ist unsere Mission, sie zu stoppen, indem wir unsere einzigartige Verbindung zu den Lebendigen Landen nutzen. Avowed spielt in der gleichen Welt wie Pillars of Eternity, aber anscheinend brauchen wir keine Erfahrung mit dem Setting, um zu wissen, was vor sich geht.

In seiner Größe ist es laut Patel "ungefähr vergleichbar" mit Star Wars: Knights of the Old Republic und The Outer Worlds. Es gab zwar ursprüngliche Pläne, es so groß wie Skyrim zu machen, aber diese scheinen nicht verwirklicht worden zu sein.

Anstelle einer riesigen offenen Welt werden die Lebendigen Lande in miteinander verbundenen offenen Zonen verfügbar sein, in denen wir so viel erkunden können, wie wir wollen, oder einfach nur mit der Hauptquest weitermachen können.

Freust du dich auf Avowed?