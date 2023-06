Avowed "ist groß und offen, es ist unfair, es mit "The Outer Worlds" zu vergleichen

HQ

Eines der Spiele, das vor einer Woche während des Xbox Games Showcase gezeigt wurde, war Avowed. Es ist ein von Obsidian Entertainment entwickeltes RPG, das einst als eine Art Rivale von The Elder Scrolls V: Skyrim galt (das war, bevor Microsoft Bethesda kaufte).

Aber der Trailer machte deutlich, dass es sich um eine andere Art von Fantasy-RPG handelt, und bekennend-ist-weniger-skyrim-mehr-die-äußeren-Welten-in-Größe-1276303/" title="Avowed ist weniger Skyrim, mehr The Outer Worlds in der Größe" target="_blank">laut Game Director Carrie Patel hat es mehr mit The Outer Worlds gemeinsam. Eine Person, die diesen Vergleich und andere Missverständnisse über das bevorstehende Abenteuer nicht zu schätzen scheint, ist der verifizierte Entwickler Briar Diem auf den Bekennenden-Obsidianen-First-Person-Action-RPG-in-the-pillars-of-eternity-setting-coming-2024.134122/page-85#post-8522825" title="Avowed @ RPGcodex-Foren" target="_blank">RPGcodex-Foren. In einem langen Beitrag beschloss er, die Dinge richtig zu stellen und sagt, dass das Spiel sowohl groß als auch offen ist, besser aussieht als der Trailer und dass der Vergleich mit The Outer Worlds unfair ist:

"Codex ist immer ein guter, wilder Ritt! Dieser Thread ist verrückt, aber 100% garantiert. Der Trailer zeigt in seinen 2 Minuten Laufzeit nicht viel. Um Missverständnisse auszuräumen, möchte ich Folgendes sagen, das Spiel ist groß und offen, es ist unfair, es mit OW zu vergleichen (ich denke, Feargus versucht, die Erwartungen für alle Fälle niedrig zu halten), was meiner Meinung nach nicht ähnlich ist.

Das Studio, das den Trailer gemacht hat, hat einige Farben komprimiert und Bilder bearbeitet, die Screenshots, die veröffentlicht wurden, sind viel repräsentativer dafür, wie es aussieht, wenn man nur durchläuft (sie scheinen auch völlig zufällige Aufnahmen aus dem Spiel zu sein, ich bin mir nicht sicher, warum diese aus all den Dingen ausgewählt wurden, wahrscheinlich, um Spoiler auf ein Minimum zu beschränken). Ein Großteil des Spiels wird im Moment versteckt gehalten, ich denke, Sie müssen bis zum nächsten Trailer oder einer Art Präsentation warten, um es wirklich zu sehen, aber man kann davon ausgehen, dass es sehr Obsidian ist :lol:. Nein, das ganze Spiel ist nicht nur eine helle und fröhliche Stadt, nein, es ist visuell nicht alles so undeutlich. Es gibt viele Charaktere, Quests, Gespräche, verschiedene Spielmechaniken, eine große Geschichte usw.

Ich denke, nehmen Sie das, wie Sie wollen. Dumpsterfire-Kommentare sind ein bisschen übertrieben, die Entwicklung läuft im Moment gut, MS erlaubt der freien Lizenz von Obsidian, zu tun, was sie wollen, und wenn es Erfolg oder Misserfolg ist, wird es zu Obsidians eigenen Bedingungen sein."

Es scheint, als gäbe es noch vieles, was wir nicht über Avowed wissen, aber hoffentlich werden wir ziemlich bald mehr zu sehen bekommen, da es für eine Veröffentlichung im Jahr 2024 geplant ist.