Avowed hat im Vergleich zu The Outer Worlds eine um etwa 40 % größere Dateigröße

Technisch gesehen wird das kommende Einzelspieler-RollenspielAvowed von Obsidian Entertainment am 18. Februar veröffentlicht, aber jeder, der eine der teureren Editionen gekauft hat, hat am Donnerstag einen Vorsprung. Es ist also ein guter Zeitpunkt, um herauszufinden, ob Sie Speicherplatz auf der Festplatte freigeben müssen.

Die Store-Seite des Spiels auf Xbox.com wurde jetzt aktualisiert (via Klobrille auf Bluesky), und als Ergebnis wissen wir, dass sie etwa 74 Gigabyte groß ist. Das ist vergleichbar mit dem vorherigen Rollenspiel des Studios, The Outer Worlds, das 54 Gigabyte groß war.

Natürlich haben wir demnächst Rezensionen zu Avowed, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Was glaubst du, wie das Ergebnis aussehen wird?