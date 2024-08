Avowed Hands-On-Vorschau: Wie Skyrim mit guten Kämpfen

HQ

"Es ist wie Skyrim mit Waffen." Das berüchtigte Zitat der inzwischen in Ungnade gefallenen Internetpersönlichkeit scheint immer noch durch viele Gaming-Diskurse zu geistern. Und um mein Ego zu befriedigen und das Gespräch von einem sehr seltsamen Kerl wegzulenken, biete ich einen neuen Skyrim-basierten Vergleich für Avowed an. "Es ist wie Skyrim mit guten Kämpfen." Siehst du? Wir sind sogar bis zu "It's like Skyrim with g-"

Auch wenn es von allem, was Avowed bietet, abgeleitet zu sein scheint, war das das stärkste Gefühl, das ich hatte, als ich eine Stunde lang Obsidians kommendes Fantasy-RPG durchgespielt habe. Die Gameplay-Demo konzentrierte sich auf einen Dungeon und eine einzige Quest darin. Es gibt ein paar Umgebungsrätsel, viele Feinde, die es zu bekämpfen gilt, und eine Mini-Geschichte, die du auf eine von mehreren Arten abschließen kannst. Ein klassisches Skyrim-ähnliches Erlebnis, bei dem dein Gefährte in die Hocke geht, sobald du dich in die Tarnung begibst, und witzige Bemerkungen machst, wenn du um eine wichtige Ecke biegst.

Das Design des Dungeons war größtenteils linear, aber dennoch unterhaltsam. Es gab ein paar Stellen, an denen wir ein Loch in eine Wand sprengen konnten, um einen neuen Weg zu finden, oder eine Tür mit Elektrizität aufladen konnten, um zusätzliche Beute zu machen, aber ansonsten war die Struktur eher kreisförmig und führte einen zurück zum Questgeber am Anfang, sobald man seine Aufgabe erledigt hatte. Im Dungeon mussten wir ein Fragment des Schienbeins eines ehemaligen Gottes aufspüren, um uns bei seinem größten Fan zu beweisen. Es gab ein paar Wendungen, die wir nicht spoilern wollen, darunter das Schicksal einer verlorenen Truppe von Plünderern und der Gesamtplan mit dem Schienbeinfragment, aber alles endete in einer spielerbasierten Entscheidung. Die Möglichkeiten, die mir am Ende der Quest geboten wurden, waren faszinierend, und was ich anfangs für eine bösere Option hielt, stellte sich tatsächlich als der schwerere erzählerische Moment heraus.

Es ist etwas schwierig, genau zu sagen, wo sich der Skyrim-Vergleich für mich am stärksten anfühlte. Kai als Gefährte fühlte sich an wie Lydia auf Steroiden, nicht nur mit seiner erhöhten Präsenz während der Quest, sondern auch mit seiner Nützlichkeit im Kampf. Das vielleicht größte Lob, das ich Avowed aus meiner Zeit damit aussprechen kann, war, dass es sich - nach einem etwas wackeligen Start - sehr wie meine Anfänge mit dem fünften Elder Scrolls-Spiel anfühlte. In eine Höhle oder einen Kerker zu treten, ohne genau zu wissen, was auf mich wartete, aber mit dem Wissen, dass ich eine Geschichte bekommen würde, an die ich mich erinnern würde.

Ich sollte jetzt wahrscheinlich aufhören, Avowed mit einem 13 Jahre alten Spiel zu vergleichen, denn Obsidian hat vom Aussehen her ein sehr gutes modernes RPG gemacht. Die visuelle Wiedergabetreue mag auf Konsolen auf Kosten von 60 fps gehen, aber die Spielwelt sieht absolut großartig aus. Von den weitläufigen Landschaften in der Ferne bis hin zu den kleinen Details direkt vor Ihnen habe ich mich bei mehr als ein paar Gelegenheiten dabei ertappt, wie ich mich in den Umgebungen umsah, als würde ich eine E3-Präsentation halten. Wenn ich etwas Negatives über die Grafik anführen müsste, dann wären es die Charaktermodelle, bei denen die nicht-menschlichen Charaktere manchmal ziemlich unheimlich aussehen können. Sie wirken fast zu realistisch, eher wie ein Mensch, der ein Cosplay trägt, als wie ein echtes Fantasiewesen. Die Gegner haben dieses Problem nicht, aber in den ersten zehn Minuten oder so hatte ich einen Jumpscare, wenn Kai eine Nahaufnahme machte.

Die Grafik mag wunderschön sein und die Erzählung mag sich verzweigen, aber aus den Videos, die wir bisher gesehen haben, und aus dem Gameplay, das wir erlebt haben, ist klar, dass das Hauptalleinstellungsmerkmal von Avowed der Kampf ist. Inspiriert von den Vermintide-Spielen von Fatshark, ermöglicht dir Avowed, beim Kämpfen richtungsweisend auszuweichen und ein schnelleres Tempo zu erzeugen, während du dich vor einem feindlichen Schwung duckst, bevor du wieder eintauchst, um einen deiner eigenen zu holen. Ein großer Ausdauerbalken am unteren Bildschirmrand wird verwendet, wenn du normal angreifst, sprintest oder ausweichst, also solltest du ihn im Auge behalten, ebenso wie die lästigen Fernkampfgegner, die in einem Kampf gerne eine vertikale Position einnehmen, aber ansonsten fließt der Kampf wirklich gut in Avowed. Das schnellere Tempo im Vergleich zu anderen Fantasy-RPGs hilft wirklich, und mit der Build-Vielfalt, die du erhältst, kannst du schnell einen zufriedenstellenden Stil finden, mit dem du kämpfen kannst.

Es mag anfangs schwieriger sein, da man viele Knöpfe drücken muss, aber ich war etwas perplex, warum ein Charakter in Avowed einfach kein Magier sein sollte. Ich habe in der Demo etwas von dem gespielt, was Obsidian den Barbaren nannte, aber der Magie-Träger schien einfach den weitaus besseren Werkzeugkasten zu haben. Mit Zaubersprüchen erhält man im Wesentlichen Zugang zu Lösungen für alle Umgebungsrätsel, während andere Builds bestimmte Gegenstände tragen müssten, und obwohl man vielleicht mehr Knöpfe drücken muss, fühlte sich die schiere Menge an Dingen, die man aufgrund dieser zusätzlichen Tasten tun kann, immer lohnender an, als ich den Dreh raus hatte. Es mag nur eine persönliche Vorliebe sein und aufgrund meiner begrenzten Zeit mit dem Barbaren oder anderen Builds, aber es fühlte sich auf jeden Fall so an, als hätte Magie eine erhöhte Stärke.

Einige erschreckende Dialogzeilen und ein Mangel an anfänglicher Aufregung ließen mich ein wenig wackelig fühlen, als ich zum ersten Mal Avowed anfing, aber als das Spiel mich in seinen Bann zog, lernte ich mehr über seine Systeme und wurde selbstbewusster, wenn es darum ging, zu verstehen, was es ist. Ich bin auf ein oder zwei visuelle Fehler gestoßen, also ist es wahrscheinlich das Beste, dass Avowed etwas zusätzliche Zeit im Ofen verbringt, aber mit Kämpfen, die wirklich singen, kombiniert mit Obsidians zuverlässiger praktischer Story und Quest-Design, stehen wir bei diesem Tempo vor einem sehr starken Fantasy-Erlebnis.