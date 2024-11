Avowed Gameplay-Vorschau: Xaurip und Tear

HQ

Von allen Spielen, die Ende 2024 veröffentlicht werden sollten, schien Avowed dasjenige zu sein, das sich am wenigsten verzögern würde. Wir hatten Anfang des Jahres viel davon gesehen, und es sah gut aus. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hatte noch viele Hürden zu bewältigen, und Indiana Jones und der Great Circle blieben die meiste Zeit des Jahres ein Geist. Dennoch wird Avowed das Spiel Anfang nächsten Jahres in die Schiebe bekommen, aber uns wurde versichert, dass dies nichts damit zu tun hat, dass die Produktion des Spiels nicht den Zeitplan einhält.

Wenn überhaupt, dann fühlt sich der Preview-Build, den wir durchgegraben haben, wie ein Beweis dafür an. Anstelle des kurzen Segments irgendwo in der Mitte des Spiels, das wir auf der Gamescom zu sehen bekamen, durften wir von Anfang an eintauchen, unseren eigenen Charakter erstellen und uns auf den Weg in die Lebendigen Lande machen, um herauszufinden, was genau es mit dieser Seelenplage auf sich hat.

Der Charakterersteller von Avowed ist sehr detailliert und geht prägnant auf die Ursprünge deines Charakters ein. Du bist in diesem Spiel ein gottgleiches Wesen, ein Wesen, das - aus welchen Gründen auch immer - von einem Gott im Mutterleib gesegnet wurde. Dadurch erhältst du nicht nur die Rüstung und die Kräfte eines Protagonisten, sondern auch einige seltsame Markierungen auf deinem Gesicht und Kopf. Du kannst sie unsichtbar machen, wenn du willst, aber NPCs werden sich immer noch über sie lustig machen, also dachte ich, es wäre am besten, meine zu zeigen, und mich für einen druidischen Look zu entscheiden, komplett mit Ästen, die aus meinem Kopf wachsen, und einem leuchtend pinken Bart. Du darfst herumalbern und deinen Charakter so ernst oder albern machen, wie du willst, und auch wenn die komplizierten Details von Dragon Age: The Veilguard vielleicht nicht vorhanden sind, ist es mehr, als du brauchst, damit sich dein Gesandter wie dein eigener anfühlt.

Als Gesandter des Imperators hast du die Aufgabe, in die Lebendigen Lande zu reisen und eine Seelenseuche zu beseitigen, die dem Cordyceps-Virus aus The Last of Us ziemlich ähnlich ist, da Pilze die Ursache allen Übels zu sein scheinen. Nachdem du im Prolog einem Schiffswrack entkommen bist und die notwendigen Ausrüstungsgegenstände gesammelt hast, um entweder als Krieger, Waldläufer oder Magier zu spielen, kannst du Avowed erkunden. Die Lebendigen Lande sind kein überwältigend großer Raum, und obwohl das einige RPG-Fans enttäuschen mag, ist sofort klar, dass Obsidian mehr Details in diese kleinere, überschaubare Welt gesteckt hat, so dass sie sich mit jedem Schritt lebendiger anfühlt, anstatt sich auf eine langweilige, größere Welt auszudehnen. Als jemand, der zunehmend frustriert ist, weil er weiß, dass er möglicherweise Stunden damit verbringen muss, von einem Ort zum nächsten zu gelangen, wird diese Art des Kartendesigns viel vorzuziehen.

Die Lebendigen Lande ist eine kleine, aber mächtige Karte mit wunderschöner Grafik. Avowed fühlt sich auch gut optimiert an, so dass mein alternder PC immer noch hohe Einstellungen mit wenigen Frame-Drops erreichen kann. Vor allem die Charaktermodelle sind sehr detailliert, und obwohl man seinen Gottgleichen nicht zu Gesicht bekommt, während man durch die Lebendigen Lande streift, gibt es viele Dialoge in ihrem Gesicht, die in meinem Fall wie ständige Jump Scares wirkten. Einige der NPC-Gesichter bleiben seltsam und unheimlich, aber je mehr ich mich an den Stil gewöhnt habe, den Obsidian in Avowed verwendet, desto mehr schätze ich die großen, seltsamen Augen des katzenartigen Volkes oder Kais mit Reißzähnen gefüllten Mund. Es gibt einen Teil von mir, der sich gewünscht hätte, dass wir unseren Charakter zu einer dieser anderen Rassen gemacht hätten, aber es gibt viele Anpassungsmöglichkeiten, die über das Aussehen des Charakters hinausgehen. In deinem Hintergrund und deinen Fähigkeiten wirst du viele Dialogoptionen finden, die sich dir eröffnen, wobei jedes Gespräch sehr detailliert ist und deine Antworten sich nicht nur so anfühlen, als würden sie auf das gleiche Ende zusteuern.

All das ist bei Obsidian zwar irgendwie zu erwarten, aber auch hier finde ich, dass der Kampf in Avowed das ist, was am meisten heraussticht. Egal, ob du mit schwerem Nahkampf, Pfeil und Bogen oder Zaubersprüchen in Hülle und Fülle spielst, die von Vermintide inspirierten Kämpfe wirken Wunder in Avowed. Es ist schnell, befriedigend und fühlt sich perfekt abgestimmt an. Da ich auffällige Effekte liebe, habe ich mich hauptsächlich für einen Magier-Build entschieden und war sehr beeindruckt davon, wie Zauber und Elementarschaden funktionieren. Mit einem Zauberstab Lichtblitze auf Feinde zu schleudern, bevor man sie mit einem Zauberspruch aus einem Folianten in Brand setzt, fühlt sich großartig an, und man kann mit den Zaubern sogar das Beste aus seiner Umgebung machen, z. B. eine Gruppe Xaurips in eine große Pfütze führen, bevor man sie mit Beleuchtung in eine Todesfalle verwandelt. Die Kämpfe von Avowed belohnen Kreativität, aber selbst wenn du nur eine schwere Waffe in die Hand nehmen und zuschlagen willst, musst du nicht unbedingt nur deine Angriffstaste drücken, um den Tag zu gewinnen.

Obwohl Avowed sich als noch stärker erweist als noch vor ein paar Monaten, gibt es immer noch ein paar anhaltende Bedenken, von denen eines nicht dem Spiel selbst angelastet werden kann. Die erste Sorge dreht sich um die Hauptgeschichte des Spiels. Es gibt einen interessanten Aufbau dieser Seelenpest, und dennoch hoffe ich, dass die übergreifende Erzählung nicht aufgrund des Umfangs der Welt und des Fokus auf den Kampf verloren geht. Nachdem er Pentiment gespielt hat und das Gefühl hatte, dass Obsidian wieder fest auf dem Fahrersitz sitzt, wenn es um meisterhaftes Storytelling geht, fühlt sich Avowed bisher etwas daneben an, wenn es darum geht, diese fesselnde Geschichte zu erschaffen, die man einfach nicht aus der Hand legen kann. Natürlich habe ich meine Reise gerade erst richtig begonnen und kann nicht zu viel darüber sagen, und ich bin mir sicher, dass sich das im Laufe der Zeit ändern wird, es ist nur eine Sorge aus der Gameplay-Vorschau, da ansonsten die Gameplay-Schleife selbst befriedigender ist, als selbst die Trailer es vermuten lassen.

Die zweite Sorge betrifft die Veröffentlichung von Avowed selbst. Er wurde, wie ich zu Beginn dieser Vorschau erwähnt habe, in den Schlund der Bestie im Februar 2025 zurückgeschoben. Kingdom Come: Deliverance II und Assassin's Creed Shadows drohen dieses RPG in kleinerem Umfang zu verschlingen, und so hoffe ich, dass Avowed den starken Start, den ich bisher gesehen habe, fortsetzt, damit es in einem so vollgepackten Monat eine Chance hat.