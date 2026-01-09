Avowed erscheint im Februar auf der PS5

HQ

In diesem Jahr kommen einige Spiele von Xbox Game Studios auf die PlayStation 5. Wir wussten bereits von South of Midnight, Halo: Campaign Evolved, Forza Horizon 6 und Starfield. Jetzt haben wir einen Termin für einen weiteren sehr gefragten Titel.

Obsidian gibt bekannt, dass Avowed am 17. Februar auf der PS5 erscheinen wird. Diese Version des ohnehin schon großartigen Spiels wird den DualSense-Controller nutzen und zudem einige nicht näher bezeichnete Verbesserungen auf der PS5 Pro bieten.

Könnte das bedeuten, dass das versprochene "größere Update", das ebenfalls für Februar angekündigt wurde, am selben Tag erscheinen wird? Das würde auf jeden Fall Sinn ergeben, also erwartet in naher Zukunft mehr Neuigkeiten dazu.