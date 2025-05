Avowed ermöglicht es Ihnen, Spinnen loszuwerden, zeigt die Roadmap in einem neuen Update

HQ

Das neueste Update von Avowed und der erste große Inhaltspatch des Jahres sind da. Seit der Veröffentlichung des Spiels im Februar haben die Fans immer wieder nach neuen Funktionen und einigen Komfortfunktionen gefragt, um ihre Abenteuer in den Lebendigen Landen zu verbessern.

Das Update 1.4 für Avowed befasst sich mit einigen Dingen, die sich die Spieler wünschen, während der Rest später in der neu enthüllten Roadmap versprochen wird. Zunächst einmal gibt es in dem jetzt verfügbaren Update einen Arachnophobie-Modus, der es den Spielern ermöglicht, Spinnen in weniger bedrohliche, aber immer noch tödliche Kugeln zu verwandeln.

Außerdem wurden Änderungen an der Funktionsweise von "Nebel des Krieges" vorgenommen, sodass Karten jetzt leichter zu räumen sind. Mit einer neuen Party-Camp-Funktion kannst du warten, bis du dir die Zeit vertreiben kannst, und du kannst Power-Angriffe mit einigen Fernkampfwaffen mit einer neuen Einstellung abbrechen.

Im Laufe des Jahres erwarten wir Verbesserungen beim Kochen und Herstellen, neue NPC-Fähigkeiten und -Verhaltensweisen, neue Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten für eure Gottgleichheit sowie benutzerdefinierte Kartenmarkierungen. Diese Funktionen sollten bis zum Sommer da sein, und bis zum Herbst sollten New Game Plus, ein Fotomodus und die Möglichkeit, das Aussehen zu ändern, im Spiel sein.

Avowed ist ab sofort für Xbox Series X/S und PC verfügbar.