Avowed erhält Leistungsverbesserungen für Xbox

Obwohl es vielleicht erwartet wurde, war Avowed ein großer Erfolg für Obsidian Entertainment und Microsoft, was beide bestätigt haben. Wir haben es sehr positiv bewertet und denken, dass es wohlverdient ist, und wenn Sie das Abenteuer noch nicht gespielt haben, gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt als jetzt, um damit anzufangen.

Obsidian kündigt an, dass das Spiel nun sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X auf Version 1.31 aktualisiert wurde, und es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die behoben wurden. Es beinhaltet unter anderem eine bessere Performance in größeren Städten in den Grafikmodi Balanced und Beauty und natürlich eine ganze Reihe von Bugfixes. Schaut euch die Patch-Liste unten an:

Von der Community gewünschte Funktionen

Unterstützung für "hohen Kontrast" für mehrere UI-Bildschirme wurde hinzugefügt.

Die Option "Natives Anti-Aliasing" für FSR wurde hinzugefügt.

Quests





Die Quest "Unsere Träume spalten uns immer noch" wird jetzt für betroffene Spieler am Ende des Kampfes wie vorgesehen fortgesetzt. Dazu gehört auch eine rückwirkende Korrektur für Spieler, die nach dem Kampf einen Spielstand laden.



Das Umdrehen der Festung Trost wird in seltenen Fällen nicht mehr zur Festung Trost.



UI-Korrekturen und -Verbesserungen





Benachrichtigungen über "Gewonnene Erfahrung" bleiben nicht mehr unbegrenzt sichtbar, wenn die Option "HUD ausblenden" umgeschaltet wird.



Questmarkierungen und Gegenstände auf dem Kompass werden jetzt wie vorgesehen angezeigt, wenn der Spieler in den Einstellungen die Option "Kompass nach Norden sperren" ausgewählt hat.



Statussymbole in der Nähe des Gesundheitsbalkens des Spielers werden nicht mehr abgeschnitten, wenn viele Status gleichzeitig aktiv sind.



Wenn Sie die Upscaling-Einstellungen auf TSR umstellen, wird der Wert für "Bildschirmprozentsatz" nicht mehr unnötig angewendet.



Die Einstellung zum Ausblenden von XP-Benachrichtigungen verhält sich jetzt wie erwartet.



Wenn du die Questverfolgungsoption verwendest, um die nächste Quest nicht zu verfolgen, zeigen Quest-Signale nicht mehr auf abgeschlossene Questziele, wenn eine Quest abgeschlossen ist.



Fehlerbehebungen





Es wurde ein seltener Fall behoben, durch den Gegner von der Karte verschwinden konnten.



Verbrauchte Gegenstände erscheinen unter bestimmten Bedingungen nicht mehr im Inventar des Spielers.



Orlan-Haar wird jetzt bei höheren Qualitätseinstellungen korrekt gerendert.



Der Erfolg 'Pentiment' erfordert nicht mehr den Abschluss einer Nebenquest in der Smaragdtreppe, die nur aufgrund bestimmter Entscheidungen in der Hauptquest verfügbar ist.



Der Spieler befindet sich nicht mehr in einem kaputten Zustand, der ihn daran hindert, den Erfolg "Kochen nach Vorschrift" zu erhalten.



Das Rezept für die Herstellung von Adra aus Adra-Splittern verschwindet nicht mehr, wenn der Spieler die Fähigkeit "Plünderer" aufwertet.



Leistungsverbesserungen





Verbesserte Leistung im Beauty- und Balanced-Modus auf Xbox in größeren Städten.



Wenn Sie Avowed ausprobieren wollten, ist es im Game Pass enthalten, und Sie können unsere Rezension hier lesen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, ob es ein Abenteuer nach Ihrem Geschmack ist.