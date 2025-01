Avowed Entwickler erklären, warum das Spiel keine Open World ist

HQ

Avowed wird in nur wenigen Wochen veröffentlicht und vor unseren großen Abenteuern in den Lebendigen Landen hat uns Obsidian einige weitere Details darüber gegeben, in welche Art von RPG-Erfahrung wir eintreten. Im Großen und Ganzen geht es um die Wahl, aber wir werden nicht in der Lage sein, überall und jederzeit hinzugehen.

In einem kürzlichen Interview mit Xbox Wire erklärte Berto Ritger, der Regionaldirektor von Avowed, warum wir keine Open-World-Karte sehen werden, sondern eine Reihe von offenen Zonen. "Ich denke, es ist ein guter Tempomechanismus (für diese Entscheidungen). Wir wissen ungefähr, was Sie getan haben, bevor Sie zur nächsten Sache übergegangen sind. Es ist immer noch eine sehr offene Struktur innerhalb dieser Zonen, in der man größtenteils tun kann, was man will, aber es ist kein zusammenhängendes Gebiet, in dem man jederzeit irgendwo sein könnte", sagte er.

Narrative Designer Kate Dollarhyde fügt hinzu: "Das Tempo ist in Open-World-Spielen wirklich schwierig. Man weiß nie, wo der Spieler ist und was er gerade tut. Wenn diese Zonen also nacheinander ablaufen, wissen wir immer, von welchem Inhalt Sie gerade auf dem kritischen Pfad gekommen sind. Vielleicht nicht, welche Nebenquests du gemacht hast, aber wir wissen immer, dass du gerade diese [Kern-] Erfahrung hattest."

Diese Zonen bedeuten zwar, dass nicht die gesamte Karte auf einmal erkundet werden kann, aber sobald man eine Zone hat, ist man ziemlich frei, darin zu tun, was man will, wie wir in unserer letzten Vorschau herausgefunden haben.

Avowed erscheint am 18. Februar für Xbox Series X/S und PC.