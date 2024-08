Avowed enthüllt die Besetzung der Stimmen der Begleiter

HQ

Genau wie zuvor in Dragon Age: The Veilguard hat Avowed jetzt die Stimmen hinter seinen Gefährten veröffentlicht. Wir haben vier Gefährten, die wir im Laufe des RPGs im nächsten Jahr kennenlernen werden, also sind wir gespannt, wer diese Slots ausfüllen wird.

Für unsere Gefährten wurde eine starke Sprecherbesetzung ausgewählt, wobei der blaue, fischartige Typ Kai von keinem Geringeren als Brandon Keener gespielt wird, dem gleichen Synchronsprecher, der Garrus Vakarian in den Mass Effect-Spielen verkörperte.

Giatta, der menschliche Zauberer, wird von Mara Junot gespielt, die ihr am ehesten aus ihrer Zeit als Ikora Rey aus Destiny 2 kennt. Marius, der Zwerg, wird von Scott Whyte gespielt, den ihr vielleicht aus seiner Zeit als Rathma in Diablo IV oder dem Spieler aus Remnant II kennt. Und schließlich ist da noch Yatzli, eine katzenähnliche Dame, die von Anjali Bhimani gespielt wird, der gleichen Stimme wie Symmetra in Overwatch und seiner Fortsetzung.

Avowed wird am 18. Februar 2025 veröffentlicht.