Avowed Director bittet uns, Fehler beim Start zu akzeptieren

Viele von uns freuen sich auf Avowed, das nächste Woche erscheint, und die ersten Eindrücke scheinen sehr, sehr vielversprechend zu sein. Aber erwarten Sie kein nahtloses Erlebnis. Der Director des Spiels erwähnt in einem Interview, dass wir ein gewisses Maß an Problemen und Bugs akzeptieren müssen, vor allem beim Launch. Carrie Patel betonte, dass Fehler unvermeidlich sind, wenn man auf unterhaltsame, kreative Erlebnisse in größerem Maßstab abzielt, und sagte:

"Ich denke, man muss einen kleinen Idioten akzeptieren, um etwas Lustiges und Kreatives zu machen"

Nicht unerwartet hat der Kommentar einige Bedenken unter den Online-Spielern geweckt, die sich nun fragen, ob die Verzögerungen des Spiels auf Qualitätsprobleme zurückzuführen sind. Aber Phil Spencer hat uns versichert, dass dies nicht der Fall ist und dass es sich nur um Obsidians hochgesteckte Ambitionen für Avowed handelte. Nun, wir werden die Wahrheit nächste Woche herausfinden, wenn das Spiel am 18. erscheint.

Freuen Sie sich auf Avowed, und beunruhigt Sie der Kommentar von Herrn Patel?