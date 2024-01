Avowed Die Kämpfe sind von Warhammer: Vermintide 2 inspiriert

HQ

Obsidian hat uns kürzlich einen guten Einblick in Avowed gegeben, sowohl auf der Xbox Developer Direct als auch in einem 25-minütigen Video, das vom Entwickler hochgeladen wurde. Nach all dem Gameplay, das wir bisher gesehen haben, ist klar, dass Avowed ein großer Schritt nach vorne in Bezug auf FPS-Kämpfe von Obsidian sein wird, wobei wir viele Ausrüstungsoptionen erhalten, die wir nutzen können.

Im Gespräch mit PC Gamer sprachen Game Director Carrie Patel und Gameplay Director Gabe Paramo darüber, was die Fantasy-Kämpfe von Obsidian inspiriert hat. "Unser Ziel war es, dass es sich instinktiv anfühlt, oder?", sagte Paramo. "Damit sich das Gefühl, [Feinde] zu treffen, wirkungsvoll anfühlt... wie Vermintide. Wir versuchen, uns von dort inspirieren zu lassen, einfach diese Meisterklasse, um ein Gefühl für das Schlagen und die Wirkung zu haben."

Es ist schwer, die Horden-basierten Actionspiele von Fatshark zu schlagen, wenn es darum geht, dass sich deine Angriffe gewichtig und echt anfühlen. Jeder Schlag kann sich in Warhammer: Vermintide durch eine Reihe von Ratten schneiden, aber selbst wenn du nur mit der Maus klickst, um dein Schwert zu schwingen, kannst du die Anstrengung des Stoßes spüren und den Nervenkitzel des Kampfes genießen, wenn jeder Feind in eine andere Richtung fliegt, basierend auf der Flugbahn des Schwungs, der ihn getötet hat.

"Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf das, was das Gameplay-Team geleistet hat... Sogar unser Nahkampf fühlt sich fantastisch an", fuhr Patel fort. "Ich habe wirklich das Gefühl, dass es in Sachen Fantasy-First-Person-Action-RPG-Nahkampf haushoch überlegen sein wird."