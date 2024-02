Avowed bestätigt, dass es mehrere Endungen hat

HQ

Avowed war tatsächlich eines der ersten Spiele, die jemals für die Xbox Series X angekündigt wurden, aber lange Zeit war das Einzige, was wir davon gesehen haben, ein kurzer Teaser-Trailer ohne Gameplay. Im Juni konnten wir endlich einen ersten richtigen Blick darauf werfen, und während der Xbox Developer Direct im letzten Monat wurden wir mit einer langen Präsentation mit viel Gameplay verwöhnt.

Seitdem haben wir eine Menge neuer Informationen erhalten, da Obsidian Entertainment nun eher bereit zu sein scheint, uns vor einer geplanten Veröffentlichung später in diesem Jahr über Avowed zu informieren. Im Gespräch mit IGN nutzte Game Director Carrie Patel die Gelegenheit, um uns ein wenig über das Ende des Abenteuers zu erzählen - oder vielleicht sollten wir besser sagen über das Ende: "Ich meine, es ist ein Obsidian-Spiel. Was wären wir sonst, wenn wir nicht ein paar verschiedene Enden hätten?"

Sie fuhr fort, indem sie erklärte, dass die Art und Weise, wie du das Spiel spielst und andere Charaktere behandelst, den Ausgang deiner Reise durch Living Lands bestimmt:

"Man muss mit einem gewissen Maß an Bandbreite an die Sache herangehen, sowohl in Bezug auf die Ausbreitung und Platzierung dieser Folgen als auch auf die Art dieser Folgen. Manche Dinge müssen überraschende, aber glaubwürdige Ergebnisse haben. Wenn sich alles genau so entwickelt, wie du es erwartest, könnte es sich ein wenig langweilig anfühlen.

Und gleichzeitig muss nicht jede Quest weltuntergehende Konsequenzen haben. Einige haben absolut einen großen Einfluss auf die Charaktere in der Welt um dich herum, aber manchmal ist die Geschichte, die du erlebst, einfach eine sehr persönliche Geschichte für die beteiligten Charaktere. Und das ist auch in Ordnung."

Die Idee ist, die Geschichte zu deiner eigenen zu machen, etwas, von dem wir wissen, dass Obsidian Entertainment wirklich gut darin ist, wenn man sich ihre früheren RPGs wie Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity und sogar South Park: The Stick of Truth ansieht. Patel fuhr fort:

"Ich denke, das Tolle an RPGs ist, dass es viel Raum für diese Ausbreitung gibt, was den Ton, die Art, den Umfang und die Art der Inhalte angeht. Und so gibt man den Spielern eine große Welt, in der sie viele sehr unterschiedliche Erfahrungen machen können, die sich alle irgendwie zu ihrer Erfahrung als Protagonist dieses Spiels summieren."

Wir haben immer noch kein Veröffentlichungsdatum für Avowed, aber es scheint ein interessantes RPG mit einigen frischen Ideen zu sein, einschließlich der Kämpfe, bei denen man Waffen und Magie beidhändig führen und auch schnell mit einem Knopfdruck die Ausrüstung wechseln kann. Hier könnt ihr mehr darüber lesen, was es zu bieten hat, und euch den neuesten Trailer ansehen.