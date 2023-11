Avengers: The Kang Dynasty verliert seinen Regisseur

Es sieht so aus, als müsste Marvel einen neuen Regisseur finden, um die sechste Phase des Marvel Cinematic Universe abzurunden, da Deadline jetzt berichtet, dass Shang-Chi and the Legend of the Ten RingsDestin Daniel Cretton verlässt den Regiestuhl für den kommenden Film.

Es sollte gesagt werden, dass dies keine vollständige Scheidung zwischen den beiden ist, da festgestellt wird, dass Cretton immer noch wirklich in die Marvel-Welt involviert ist und immer noch an einer Wonder Man Disney + -Show arbeitet und auch an der Shang-Chi-Fortsetzung arbeitet sowie in Gesprächen ist, um andere Marvel Studios Filme zu inszenieren.

Dieser Regiewechsel ist nicht wirklich eine große Sache, da Avengers: The Kang Dynasty voraussichtlich am 1. Mai 2026 Premiere feiern wird, obwohl wir nach den neuesten und jüngsten Marvel-Verzögerungen eine Änderung dieses Zeitplans nicht noch weiter ausschließen würden.

Wer sollte Ihrer Meinung nach den Regisseur von Avengers: The Kang Dynasty übernehmen?