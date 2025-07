Avengers: Secret Wars wird das MCU laut Kevin Feige neu starten

Es ist ein immer wiederkehrendes Thema, aber trotz der hin und wieder flüchtigen Einblicke in frühere Glanzzeiten hat sich das MCU für viele Fans nicht mehr ganz so angefühlt, seit Avengers: Endgame die Thanos-Handlung und viele der Geschichten unserer Hauptdarsteller abgeschlossen hat.

Die Verwendung mehrerer Zeitlinien und Universen hat nicht gerade dazu beigetragen, die Fans in die neuen Phasen des MCU zu investieren, und es scheint, dass sich Marvels Chef Kevin Feige dessen bewusst ist. Im Gespräch mit Deadline erklärte er, dass mehrere Universen zwar bis zum Avengers: Secret Wars weiterhin wichtige Features sein werden, aber dann werden wir die Rückkehr von "singulären Zeitlinien" sehen, da dieser Film das MCU neu starten wird.

Feige hat auch große Pläne für die Fortsetzung des MCU. Sein Vertrag läuft vielleicht in zwei Jahren aus, aber er möchte, dass diese Franchise noch viel, viel länger läuft. "Will ich in zehn oder 15 Jahren große Filme für ein großes Publikum machen? Ja, das ist alles, was ich tun möchte. Marvel ist eine großartige Möglichkeit, das zu tun", sagte er.

Avengers: Secret Wars wird am 17. Dezember 2027 veröffentlicht.